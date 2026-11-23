Um paciente pode recusar uma cirurgia, interromper um tratamento ou escolher não realizar determinado procedimento médico? No Brasil, a resposta é sim. A legislação reconhece o direito de cada pessoa decidir sobre os cuidados que deseja receber, inclusive em situações de doenças incuráveis.

O direito ganhou destaque com a Lei nº 15.378/2026, que instituiu o Estatuto dos Direitos do Paciente. A norma fortalece a autonomia de quem recebe atendimento de saúde e estabelece garantias para decisões sobre tratamentos e procedimentos.

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Na prática, isso significa que o paciente pode aceitar ou recusar intervenções, desde que compreenda as informações sobre sua condição e as consequências da escolha.

Entretanto, recusar um procedimento não significa perder o direito à assistência médica. Mesmo quando alguém decide interromper determinado tratamento, a equipe de saúde deve respeitar sua dignidade e oferecer os cuidados necessários.

O paciente pode recusar tratamento médico por lei?

Sim. O Estatuto dos Direitos do Paciente, instituído pela Lei nº 15.378/2026, reconhece a autonomia do paciente para aceitar ou recusar tratamentos e procedimentos de saúde.

Esse direito também se aplica a pessoas com doenças incuráveis, inclusive em situações de terminalidade.

Assim, o paciente pode avaliar as alternativas apresentadas pela equipe de saúde e decidir quais intervenções deseja receber.

A legislação fortalece o direito de escolha e busca evitar que alguém receba procedimentos contra sua vontade.

Entretanto, a decisão precisa considerar informações claras sobre o diagnóstico, os benefícios esperados, os riscos e as possíveis consequências da recusa.

Portanto, o paciente não precisa aceitar automaticamente todas as intervenções recomendadas durante o atendimento.

O paciente pode interromper um tratamento mesmo com risco de morte?

A autonomia do paciente também merece atenção em situações graves, inclusive quando a recusa envolve procedimentos que poderiam prolongar sua vida.

Em casos de doenças incuráveis e avançadas, por exemplo, uma pessoa pode rejeitar intervenções que considere desproporcionais diante dos benefícios esperados.

A decisão exige esclarecimento sobre as consequências e respeito aos critérios científicos e médicos.

Além disso, a equipe precisa avaliar a situação individual e garantir que o paciente compreenda as alternativas disponíveis.

O direito de recusar um procedimento não significa abandonar o tratamento como um todo. O paciente continua tendo direito à assistência e ao controle dos sintomas.

O que acontece quando o paciente recusa um tratamento?

Quando alguém decide não realizar determinado procedimento, a equipe de saúde deve respeitar sua autonomia e manter a assistência necessária.

Isso significa que o paciente não perde o direito ao atendimento por discordar de uma recomendação médica.

A legislação também destaca a importância dos cuidados paliativos, que ajudam a controlar sintomas e reduzir o sofrimento.

O que são cuidados paliativos?

Os cuidados paliativos representam uma abordagem de assistência voltada à qualidade de vida de pessoas que enfrentam doenças graves.

Essa modalidade de atendimento procura aliviar sintomas físicos, emocionais e outros desconfortos relacionados à enfermidade.

Entre seus objetivos estão:

Controlar dores e outros sintomas;

Reduzir o sofrimento;

Oferecer apoio emocional;

Preservar a dignidade do paciente;

Apoiar familiares durante o tratamento.

Portanto, mesmo quando uma pessoa recusa uma cirurgia ou outro procedimento, ela continua tendo direito ao acolhimento e aos cuidados necessários.

Como registrar a vontade de recusar tratamentos médicos?

O paciente também pode se organizar para garantir que suas decisões sejam respeitadas caso perca a capacidade de se comunicar.

Uma alternativa prevista na legislação envolve formalizar suas preferências por meio de uma escritura declaratória em cartório de notas.

Nesse documento, a pessoa pode registrar quais cuidados e tratamentos deseja ou não receber em determinadas circunstâncias.

Além disso, pode indicar alguém de confiança para representar seus interesses quando não conseguir expressar a própria vontade.

Essa pessoa recebe a função de procurador para os cuidados de saúde.

O registro antecipado ajuda a orientar familiares e profissionais de saúde diante de situações em que o paciente não consegue participar diretamente das decisões.

O que é um procurador para os cuidados de saúde?

O procurador para os cuidados de saúde é uma pessoa escolhida pelo paciente para representar seus interesses em situações nas quais ele perde a capacidade de manifestar suas decisões.

Essa pessoa deve considerar as preferências previamente registradas e os valores de quem a escolheu.

A indicação ajuda a evitar conflitos entre familiares e profissionais durante situações delicadas.

Por isso, é importante conversar previamente com a pessoa escolhida e explicar quais decisões e valores devem orientar sua atuação.

O hospital pode obrigar o paciente a aceitar um tratamento?

A legislação fortalece o direito de escolha e a participação do paciente nas decisões sobre sua saúde.

Por isso, hospitais e profissionais precisam oferecer informações adequadas e respeitar a autonomia da pessoa.

Além disso, as instituições de saúde devem oferecer canais de orientação para pacientes e familiares.

Esses serviços podem esclarecer dúvidas, explicar alternativas e ajudar a resolver divergências durante o atendimento.

Qual é o papel dos Comitês de Bioética Hospitalar?

Os Comitês de Bioética Hospitalar ajudam a analisar situações complexas que envolvem decisões sobre tratamentos e cuidados de saúde.

Esses grupos podem contribuir para mediar conflitos entre pacientes, familiares e equipes assistenciais.

A atuação ganha importância em situações de doenças graves, tratamentos prolongados e decisões relacionadas ao fim da vida.

Dessa maneira, os comitês ajudam a construir decisões que considerem a dignidade, a autonomia e as condições clínicas do paciente.

Quais cuidados o paciente deve tomar antes de recusar um tratamento?

Antes de interromper um tratamento ou rejeitar um procedimento, o paciente precisa compreender os possíveis impactos da decisão.

Algumas atitudes ajudam nesse processo:

Peça explicações sobre o diagnóstico e a evolução da doença.

Pergunte quais benefícios o tratamento pode oferecer.

Informe-se sobre os riscos e as consequências da recusa.

Conheça outras alternativas disponíveis.

Converse com a equipe sobre cuidados paliativos, quando necessário.

Registre suas preferências sobre tratamentos futuros.

Escolha uma pessoa de confiança para representar seus interesses, se desejar.

Também é importante não confundir autonomia com abandono da assistência.

O paciente tem direito de participar das decisões sobre sua saúde, receber informações claras e escolher entre as alternativas apresentadas.

A Lei nº 15.378/2026 reforça esse princípio: respeitar a vontade do paciente também faz parte de oferecer um atendimento digno e humanizado.