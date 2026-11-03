Câncer de pulmão: comprimido mantém doença controlada por sete anos

Um tratamento diário com comprimidos alcançou um resultado inédito contra um tipo avançado de câncer de pulmão. Após sete anos de acompanhamento, 55% dos pacientes continuavam vivos e sem progressão da doença.

O resultado envolve o lorlatinibe, medicamento de terapia-alvo indicado para tumores que apresentam uma alteração genética específica. A pesquisa amplia as perspectivas de pacientes com esse subtipo de câncer, que representa uma parcela dos diagnósticos.

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Apesar do avanço, o tratamento ainda enfrenta barreiras importantes no Brasil. O medicamento custa cerca de R$ 37 mil por mês e não integra a lista de tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O cenário chama atenção porque o câncer de pulmão permanece como o tipo de tumor que mais mata homens e mulheres no país. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a doença provoca mais de 31 mil mortes por ano.

Como funciona o comprimido contra o câncer de pulmão?

O lorlatinibe é um medicamento de terapia-alvo, estratégia que utiliza alterações genéticas do tumor para orientar o tratamento.

Diferentemente da quimioterapia tradicional, essa abordagem procura bloquear mecanismos específicos que estimulam o crescimento das células cancerosas.

O medicamento atua sobre uma alteração no gene ALK, responsável por produzir uma proteína que pode estimular a multiplicação descontrolada das células.

Quando ocorre um rearranjo nesse gene, a proteína passa a enviar sinais contínuos de crescimento. O lorlatinibe bloqueia esse mecanismo e dificulta a progressão do tumor.

Entretanto, o medicamento não funciona para todos os pacientes com câncer de pulmão. Sua indicação depende da identificação dessa alteração genética.

Por que o gene ALK é importante?

O rearranjo do gene ALK aparece em aproximadamente 3% a 5% dos casos de câncer de pulmão de não pequenas células.

Esse tipo representa a maioria dos diagnósticos da doença. Por isso, os testes moleculares ajudam a identificar pacientes que podem se beneficiar da terapia-alvo.

Outro diferencial do lorlatinibe envolve sua capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. Essa estrutura protege o cérebro e dificulta a entrada de diversas substâncias.

A característica importa porque o câncer de pulmão pode provocar metástases cerebrais, quando células tumorais alcançam o cérebro.

O que a pesquisa revelou após sete anos?

O acompanhamento mostrou que 55% dos pacientes permaneceram vivos e sem progressão do câncer após sete anos.

Esse resultado representa um avanço importante no tratamento do câncer de pulmão avançado com alteração no gene ALK.

A evolução das terapias-alvo também ajuda a contextualizar o resultado. Medicamentos de gerações anteriores apresentavam índices menores de controle prolongado da doença.

Entretanto, os dados não significam que todos os pacientes terão o mesmo resultado.

Cerca de 45% dos participantes não alcançaram esse desfecho. Portanto, os pesquisadores ainda precisam compreender por que alguns tumores respondem melhor ao tratamento.

Quais são os efeitos colaterais?

Apesar dos benefícios, o lorlatinibe pode provocar reações adversas importantes.

No estudo, 52% dos pacientes apresentaram algum efeito relacionado ao sistema nervoso central. Entre as alterações relatadas estavam dificuldades cognitivas e mudanças de humor.

Além disso, 77% dos participantes apresentaram eventos adversos de grau 3 ou 4, classificados como mais graves.

Por isso, o acompanhamento médico precisa avaliar continuamente a resposta ao medicamento e possíveis efeitos sobre a qualidade de vida.

Por que o tratamento ainda não chegou ao SUS?

O alto custo representa um dos principais obstáculos para ampliar o acesso ao lorlatinibe no Brasil.

Segundo os dados apresentados na pauta, a caixa com 30 comprimidos custa aproximadamente R$ 37 mil. Assim, um tratamento mantido durante sete anos ultrapassaria R$ 3,1 milhões por paciente.

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) já avaliou a inclusão do medicamento.

Entretanto, a comissão não recomendou a incorporação. O principal motivo envolveu a relação entre os custos e os benefícios esperados para o sistema público.

Além do preço, existe outro desafio: identificar corretamente a alteração genética do tumor.

O diagnóstico molecular exige exames específicos, que nem sempre estão disponíveis nos serviços de saúde. Sem esses testes, o paciente pode perder a oportunidade de receber um tratamento direcionado.

Quem pode se beneficiar do lorlatinibe?

O medicamento atende pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células que apresentam alterações específicas no gene ALK.

Por isso, a investigação molecular representa uma etapa importante na definição do tratamento.

Pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão avançado podem conversar com a equipe de oncologia sobre a realização de testes genéticos.

O avanço científico amplia as possibilidades de controle prolongado da doença. Contudo, o acesso aos exames e aos medicamentos continua sendo um desafio para muitos brasileiros.