Canetas emagrecedoras: alerta para risco raro de pancreatite

O uso de medicamentos injetáveis para controle do peso e do diabetes ganhou escala nos últimos anos e, com isso, passou a exigir atenção redobrada para possíveis efeitos colaterais. Embora considerados seguros para a maioria dos pacientes, esses remédios demandam acompanhamento médico e vigilância quanto a sinais raros, porém relevantes.

Nesse contexto, a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde emitiu um alerta sobre a associação pouco frequente entre o uso de medicamentos agonistas do GLP-1 — popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras — e casos de pancreatite aguda grave. Segundo a agência, trata-se de um efeito colateral já conhecido, mas que ocorre em uma parcela muito pequena dos usuários.

Ainda assim, a orientação é clara: médicos e pacientes devem reconhecer precocemente os sintomas para evitar a evolução do quadro. Entre os principais sinais estão dor abdominal intensa e persistente, que pode irradiar para as costas, além de náuseas e vômitos.

A diretora de Segurança da agência, Alison Cave, reforçou que, para a grande maioria dos pacientes com prescrição adequada, os medicamentos agonistas do GLP-1 apresentam bom perfil de segurança e eficácia. De acordo com ela, esses tratamentos proporcionam benefícios significativos à saúde, especialmente no controle do diabetes tipo 2 e na redução de riscos cardiovasculares.

Canetas emagrecedoras e os sintomas

Entretanto, mesmo com risco considerado muito baixo, a agência destaca a importância da informação. Estar atento aos sintomas e procurar atendimento médico imediato diante de qualquer sinal suspeito são medidas fundamentais para a segurança do paciente.

Esses medicamentos são indicados principalmente para o tratamento do diabetes tipo 2. Além de produtos específicos, para o controle do peso e a redução do risco cardiovascular em pessoas com obesidade e doenças associadas. O uso ocorre sempre mediante prescrição e acompanhamento profissional.

Dados recentes de pesquisa publicada pela University College London apontam a dimensão desse consumo. Entre o início de 2024 e o começo de 2025, cerca de 1,6 milhão de adultos na Inglaterra, País de Gales e Escócia utilizaram canetas emagrecedoras. As principais foram: semaglutida, presente em medicamentos como Wegovy e Ozempi, e tirzepatida, comercializada como Mounjaro, com foco na perda de peso.

Diante desse cenário, autoridades de saúde reforçam que o uso responsável, aliado ao acompanhamento médico contínuo, é essencial para garantir os benefícios do tratamento e reduzir riscos, mesmo aqueles considerados raros.

Com informações da Agência Brasil.