Canetas para emagrecer substituem a bariátrica? Entenda o que a ciência diz

As canetas para emagrecimento ganharam espaço no tratamento da obesidade e despertaram uma dúvida comum entre pacientes: elas podem substituir a cirurgia bariátrica? A resposta depende do quadro clínico de cada pessoa. Embora esses medicamentos tragam resultados importantes, eles não eliminam a necessidade da cirurgia nos casos em que ela continua sendo o tratamento mais indicado.

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O interesse pelos medicamentos injetáveis cresceu rapidamente no Brasil. Dados da empresa de inteligência de mercado Scanntech mostram que as vendas aumentaram 239% no primeiro trimestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Ao mesmo tempo, especialistas alertam para outro problema: a compra de produtos sem prescrição médica e no mercado informal, prática que pode colocar a saúde em risco.

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Canetas para emagrecer podem substituir a cirurgia bariátrica?

Na maioria dos casos, não. Os medicamentos à base de agonistas do GLP-1, como semaglutida, liraglutida e tirzepatida, representam um avanço no tratamento da obesidade. Eles ajudam a controlar o apetite, aumentam a sensação de saciedade e retardam o esvaziamento do estômago, favorecendo a perda de peso.

Entretanto, a cirurgia bariátrica continua sendo a principal indicação para pacientes com obesidade grave ou associada a doenças metabólicas importantes. Nesses casos, o procedimento promove alterações hormonais e metabólicas mais duradouras, além de maior redução do peso corporal.

A escolha do tratamento deve sempre considerar fatores como índice de massa corporal (IMC), presença de doenças associadas e histórico de saúde.

Quem pode usar as canetas para emagrecer?

Esses medicamentos não são indicados para qualquer pessoa.

Segundo os critérios aprovados pela “Anvisa”, eles podem ser prescritos para adultos com obesidade (IMC igual ou superior a 30 kg/m²) ou para pessoas com sobrepeso (IMC igual ou superior a 27 kg/m²) quando existe alguma doença relacionada ao excesso de peso, como hipertensão arterial.

Alguns medicamentos também possuem autorização para uso em adolescentes, desde que atendam aos critérios estabelecidos e recebam acompanhamento médico.

O uso por conta própria pode provocar complicações e comprometer os resultados do tratamento.

Quais são os efeitos colaterais?

Como qualquer medicamento, as canetas podem provocar reações adversas.

Sintomas digestivos são os mais frequentes

Náuseas, vômitos, diarreia, prisão de ventre e desconforto abdominal estão entre os efeitos mais comuns, principalmente no início do tratamento.

Além disso, a “Anvisa” alerta para eventos raros, porém graves, como pancreatite aguda, reforçando a importância do acompanhamento médico durante todo o uso.

As canetas ajudam além da perda de peso?

Sim. Diversos estudos mostram que esses medicamentos também contribuem para melhorar doenças relacionadas à obesidade. Entre os benefícios observados estão:

Melhor controle do diabetes tipo 2.

Redução da pressão arterial em alguns pacientes.

Melhora da apneia do sono.

Alívio de dores articulares relacionadas ao excesso de peso.

Esses resultados refletem diretamente na qualidade de vida.

Quem fez bariátrica pode usar as canetas?

Sim, quando existe indicação médica. Pacientes que recuperam parte do peso após a cirurgia podem utilizar esses medicamentos como parte da estratégia terapêutica.

No entanto, eles não substituem hábitos saudáveis. Alimentação equilibrada, atividade física regular e acompanhamento multiprofissional continuam sendo fundamentais para manter os resultados.

Bariátrica ou canetas: qual emagrece mais?

As duas abordagens apresentam bons resultados, mas a perda de peso costuma ser maior com a cirurgia.

Os medicamentos à base de agonistas do GLP-1 geralmente promovem redução de cerca de 10% a 15% do peso corporal, podendo alcançar aproximadamente 20% em alguns casos.

Já a cirurgia bariátrica costuma proporcionar perda entre 30% e 40% do peso corporal total, além de apresentar maior taxa de remissão do diabetes tipo 2 e de outras doenças associadas.

O tratamento da obesidade deve ser individualizado

A obesidade é uma doença crônica e multifatorial. Por isso, não existe uma solução única para todos os pacientes.

Além das canetas e da cirurgia bariátrica, outras alternativas, como o balão intragástrico e a endossutura gástrica, também podem fazer parte do tratamento quando houver indicação.

O mais importante é evitar promessas de resultados rápidos e buscar avaliação médica. Um plano terapêutico personalizado oferece mais segurança, melhores resultados e maiores chances de controlar a obesidade de forma duradoura.