Cansaço materno impacta forte: cuide de sua saúde

A chegada de um bebê transforma a vida da mulher. Embora gere amor e alegria, também impõe sobrecarga, principalmente mental e emocional. A privação de sono, comum nessa fase, gera impactos profundos na saúde e, muitas vezes, provoca cansaço materno.

Quando o bebê não dorme, a mãe também não descansa. Essa privação ativa um estado de sobrevivência no organismo, afetando funções cognitivas e emocionais. Além disso, a falta de apoio e a sobrecarga intensificam esse quadro. Nem todas as mulheres possuem rede de apoio, o que provoca, desse modo, imenso cansaço materno.

Adotar estratégias de autocuidado não significa ser menos mãe. Pelo contrário, mães descansadas oferecem mais afeto, presença e equilíbrio aos filhos e à família.

Planejamento, apoio familiar, momentos individuais e parcerias ajudam a mulher a minimizar o cansaço materno. Assim, a mãe pode aproveitar muito melhor seus momentos com o bebê.

