Saiba atualizar seu cadastro no Integra Saúde Capixaba

A Secretaria da Saúde do ES criou o portal Integra Saúde Capixaba para facilitar seu acesso ao SUS. Além disso, ela integrou dados como consultas, exames, internações e vacinações. Assim, seu histórico do paciente fica disponível e evita que ele falte às consultas.

Histórico

Lançada em novembro de 2024, a plataforma Integra Saúde Capixaba serve como um portal de acesso à Rede Estadual de Dados em Saúde (REDS), com o objetivo de digitalizar e integrar os serviços de saúde pública no Espírito Santo. A REDS viabiliza, assim, a troca de informações entre os diferentes sistemas da rede SUS, contribuindo para a continuidade do cuidado e a otimização da gestão de recursos.

Desse modo, a iniciativa integra a estratégia do governo estadual de expandir os serviços digitais de saúde e proporcionar mais autonomia à população no acompanhamento de seu histórico no SUS.

Passo a passo para atualizar dados

Para efetuar a atualização, basta acessar o site integra.saude.es.gov.br, fazer login com o Acesso Cidadão — sistema de autenticação do Governo do Estado — e clicar na aba “Meu Perfil”. O cidadão pode atualizar as informações sempre que houver qualquer alteração, usando celular ou computador, sem sair de casa.

1. Acesse o portal

Abra o site do Integra Saúde Capixaba. Em seguida, clique em Acesso Cidadão. Faça login ou cadastre-se, caso necessário.

2. Confira seus dados no Integra Saúde Capixaba

Veja informações como nome, CPF, endereço, telefone e e-mail. Depois, verifique se estão corretos.

3. Corrija informações desatualizadas

Caso encontre dados errados ou incompletos, corrija diretamente no portal. Ou, se necessário, anote o que ajustar.

4. Compare no posto de saúde

Vá até a Unidade Básica de Saúde (UBS) da sua cidade. Então, apresente CPF e documento. Solicite a atualização cadastral.

5. Aguarde o sistema registrar

Após atualizar no posto, volte ao portal para confirmar. Confira se o novo dado aparece corretamente.

6. Use o sistema integrado

Logo depois, acompanhe sua Linha da Vida—histórico de atendimentos, consultas, exames, exames de vacinação e cirurgia. Esse acesso melhora seu controle sobre a própria saúde.