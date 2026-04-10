Casos de gripe quase dobram no Brasil em 2026

A temporada de gripe começou mais cedo em 2026 e trouxe um sinal claro de alerta. Antes mesmo do inverno, o número de casos graves de influenza quase dobrou no país.

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De janeiro até meados de março, o Brasil registrou 3.584 casos de síndrome respiratória aguda grave causada pelo vírus da gripe. No mesmo período de 2025, foram 1.838 notificações. Esse salto preocupa porque mostra uma circulação mais intensa do vírus já no início do ano.

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Ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde contabilizou cerca de 14,3 mil casos de síndrome respiratória aguda grave por vírus respiratórios e aproximadamente 840 mortes até 14 de março. Portanto, a gripe não deve ser tratada como um problema leve ou passageiro.

Mudança no comportamento dos vírus exige atenção

Nos últimos anos, o padrão sazonal das doenças respiratórias mudou. Depois da pandemia, muitos vírus passaram a circular fora do período tradicional de inverno.

Por isso, surtos mais precoces se tornaram mais frequentes. Além disso, ambientes fechados, baixa ventilação, mudanças bruscas de temperatura e queda na vacinação favorecem o avanço da gripe.

Esse cenário já afeta cidades brasileiras. Em alguns municípios, o aumento de atendimentos por sintomas respiratórios pressionou unidades de saúde.

Quem corre mais risco de complicações

Embora qualquer pessoa possa pegar gripe, alguns grupos enfrentam maior risco de agravamento. Entre eles, estão:

crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

idosos com 60 anos ou mais;

gestantes e puérperas;

pessoas com comorbidades;

imunossuprimidos;

profissionais de saúde.

Nesses grupos, a influenza pode evoluir para pneumonia, internação e até UTI. Por isso, sintomas como febre alta, falta de ar, cansaço extremo e piora rápida exigem avaliação médica.

Vacinação foi antecipada e segue até maio

Diante do aumento dos casos, o governo federal antecipou a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A mobilização começou em 28 de março nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários até 30 de maio.

O SUS oferece a vacina gratuitamente. Até o início de abril, mais de 15 milhões de doses já tinham sido distribuídas aos estados. A imunização protege contra as cepas de influenza em circulação e reduz risco de complicações.

Como se proteger no dia a dia

A vacina continua sendo a principal forma de prevenção. Ainda assim, outros cuidados ajudam:

lavar as mãos com frequência;

manter ambientes ventilados;

evitar aglomerações se estiver com sintomas;

beber água;

dormir bem;

procurar atendimento diante de piora.

Em 2026, a gripe chegou antes do esperado. Por isso, agir cedo faz diferença. Vacinar, reconhecer sintomas e buscar ajuda no momento certo pode evitar quadros graves.

Com base em dados do portal G1.