Cachoeiro realiza Dia D de vacinação contra gripe; veja data e locais

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realiza, neste sábado (11), o Dia D de vacinação contra a influenza. A Secretaria Municipal de Saúde organiza a ação em diversas unidades do município. Além disso, a mobilização busca ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população ao imunizante.

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A campanha integra a Estratégia Nacional de Vacinação contra a Influenza 2026. O município iniciou a imunização no último dia 30 de março. Dessa forma, a ação contribui para reduzir complicações, internações e óbitos causados pelo vírus. Ao mesmo tempo, a medida ajuda a diminuir a sobrecarga nos serviços do Sistema Único de Saúde.

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A vacinação atua como principal forma de prevenção contra a influenza, sobretudo em períodos de maior circulação do vírus. Por isso, o público-alvo inclui grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Entre eles estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde. Além disso, a lista inclui pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência, professores, profissionais do transporte e integrantes das forças de segurança.

Coordenadora de Imunização do município, Horminda Gonçalves destaca que a mobilização amplia o alcance da vacinação. A ação concentra esforços para facilitar o acesso e aumentar a cobertura entre os grupos prioritários.

Além do Dia D, a Secretaria de Saúde mantém a vacina disponível nas unidades com sala de vacinação ao longo da semana. Dessa maneira, a campanha segue ativa mesmo após a mobilização principal.

Bairros participantes

No sábado, a vacinação ocorre na região urbana com salas de vacina, das 8h às 13h, em unidades como Policlínica Municipal Bolívar de Abreu, Casa Rosa, São Luiz Gonzaga, Paraíso, Amaral, Aquidabã, Abelardo Machado, Novo Parque, Village, Soturno, Burarama, Pacotuba, Córrego dos Monos, BNH de Cima, BNH de Baixo, Jardim Itapemirim, Coramara, Gilson Carone, Otto Marins, Zumbi, Conduru, Valão, Itaoca, Dr. Adonai Machado Albuquerque, Basiléia, Aeroporto, Antônio Carlos Passoni e São Joaquim.

Já nas unidades urbanas sem salas de vacina, o atendimento ocorre das 8h às 12h, nas UBS Vila Rica, Agostinho Simonato e União, que está em reforma. Enquanto isso, na região rural, a vacinação será realizada das 9h às 12h, nas UBS Coutinho, São Vicente, Independência, Gruta, Gironda e Monte Alegre.

Por fim, a mobilização amplia o acesso ao imunizante em diferentes regiões do município. Dessa forma, a campanha busca alcançar um maior número de pessoas dentro do público prioritário.