Celular antes de dormir pode prejudicar o sono e o bem-estar

Conferir mensagens, assistir a vídeos ou navegar pelas redes sociais antes de dormir parece um hábito inofensivo. No entanto, manter o celular por perto até os últimos minutos do dia pode dificultar o sono e comprometer a disposição na manhã seguinte.

A exposição à luz das telas, as notificações e o fluxo constante de informações podem manter o cérebro em estado de alerta quando o organismo precisa desacelerar. Com o tempo, esse hábito pode reduzir o tempo de descanso e afetar o bem-estar emocional. Por isso, pequenas mudanças na rotina noturna ajudam a preparar o corpo para dormir e favorecem um descanso de melhor qualidade.

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Como usar o celular antes de dormir afeta o sono?

O uso do celular à noite pode interferir no início e na continuidade do sono. A luz emitida pela tela, especialmente em determinadas condições de intensidade e duração, pode atrasar a liberação de melatonina, hormônio que participa da regulação do ciclo de sono e vigília.

Além disso, mensagens, vídeos e publicações estimulam a atenção e prolongam o tempo acordado. Assim, mesmo quando a pessoa pretende dormir cedo, o uso do aparelho pode atrasar o momento de se deitar.

As notificações também representam um problema. Sons, vibrações e a expectativa de receber mensagens podem interromper o descanso ou estimular a pessoa a verificar o aparelho durante a noite.

5 efeitos do uso noturno do celular

1. Dificuldade para adormecer

A combinação entre luz artificial e estímulos digitais pode dificultar o relaxamento. Como resultado, algumas pessoas demoram mais para pegar no sono e acabam reduzindo o tempo disponível para descansar.

2. Sono interrompido

Notificações e outros alertas podem provocar despertares durante a noite. Além disso, a vontade de conferir mensagens pode levar a pessoa a interromper voluntariamente o descanso.

3. Mais preocupações e ansiedade

Notícias, discussões e comparações nas redes sociais podem despertar emoções intensas antes de dormir. Dependendo do conteúdo e da experiência individual, esses estímulos podem aumentar as preocupações e dificultar o relaxamento.

4. Dificuldade para se desconectar

O hábito de consultar o celular sempre que surge um momento livre pode tornar mais difícil interromper o uso. Dessa forma, a pessoa passa menos tempo em atividades tranquilas antes de dormir.

5. Cansaço e irritabilidade durante o dia

Dormir pouco ou ter um sono de baixa qualidade pode provocar cansaço, dificuldade de concentração e alterações de humor. Quando o celular atrasa o horário de dormir, também pode reduzir o tempo total de descanso.

Como evitar que o celular prejudique o sono?

Algumas mudanças simples ajudam a reduzir os estímulos digitais e a estabelecer uma rotina mais favorável ao descanso.

Desligue as notificações: silencie alertas e mensagens durante a noite para diminuir as interrupções.

silencie alertas e mensagens durante a noite para diminuir as interrupções. Afaste o celular da cama: deixe o aparelho em outro móvel ou fora do alcance das mãos.

deixe o aparelho em outro móvel ou fora do alcance das mãos. Evite telas antes de dormir: procure interromper o uso cerca de 30 minutos antes de se deitar.

procure interromper o uso cerca de 30 minutos antes de se deitar. Reduza a iluminação: mantenha o quarto com pouca luz e evite iluminação intensa perto do horário de dormir.

mantenha o quarto com pouca luz e evite iluminação intensa perto do horário de dormir. Escolha atividades relaxantes: experimente ler um livro, ouvir música tranquila ou praticar exercícios de respiração.

experimente ler um livro, ouvir música tranquila ou praticar exercícios de respiração. Mantenha horários regulares: procure dormir e acordar em horários semelhantes todos os dias.

Essas medidas fazem parte dos hábitos conhecidos como higiene do sono, que ajudam a criar condições favoráveis ao descanso.

Quando a dificuldade para dormir merece atenção?

Se a dificuldade para adormecer, os despertares frequentes ou o cansaço diurno persistirem, vale procurar avaliação de um profissional de saúde. Outros fatores, além do uso de telas, podem interferir no sono e exigir cuidados específicos.

Dormir bem contribui para a memória, a concentração, a regulação emocional e a recuperação do organismo. Por isso, estabelecer limites para o uso do celular à noite representa uma medida simples para proteger o descanso e melhorar a qualidade de vida.