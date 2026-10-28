Unimed ensina a fazer reanimação cardiopulmonar e a usar o desfibrilador

Reconhecer uma parada cardiorrespiratória e iniciar os primeiros socorros rapidamente pode aumentar as chances de sobrevivência. Por isso, saber como agir diante de uma emergência representa um conhecimento importante não apenas para profissionais de saúde, mas também para quem trabalha em academias, restaurantes, estabelecimentos comerciais e outros espaços públicos.

Com esse objetivo, a Unimed Sul Capixaba realizou, em 23 de outubro, o Treinamento de Reciclagem do DEA (Desfibrilador Externo Automático). A atividade reuniu profissionais de diferentes áreas no auditório do Hospital da Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro de Itapemirim.

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A capacitação ocorre anualmente, por meio das áreas de Responsabilidade Social e do Centro de Estudos da cooperativa. Durante o encontro, os participantes revisaram conhecimentos sobre parada cardiorrespiratória, reanimação cardiopulmonar (RCP) e uso do desfibrilador:

Fonte: Unimed Sul Capixaba l Acervo Institucional

Como agir diante de uma parada cardiorrespiratória?

A parada cardiorrespiratória acontece quando o coração deixa de bombear sangue de maneira eficaz, interrompendo a circulação. Sem uma resposta rápida, a falta de oxigênio pode provocar danos graves ao cérebro e a outros órgãos.

Por isso, reconhecer os sinais, acionar o serviço de emergência e iniciar as manobras adequadas pode fazer diferença até a chegada da equipe especializada.

“Podemos presenciar uma parada cardiorrespiratória em qualquer lugar, e a resposta a esse evento começa por nós, a partir do momento em que temos conhecimento das ações que realmente podem salvar uma vida”, explica Thaina Soares, cardiologista e gestora da Linha Clínica da Unimed Sul Capixaba.

A médica participou da condução do treinamento ao lado de João Henrique Mucelini, intensivista e coordenador da Linha de Urgência e Emergência da cooperativa.

O que é o DEA e como ele ajuda em uma emergência?

O Desfibrilador Externo Automático (DEA) é um equipamento que analisa o ritmo cardíaco e identifica quando uma descarga elétrica pode ajudar a restabelecer um ritmo adequado. O aparelho, dessa forma, fornece instruções durante o uso, o que facilita sua operação por pessoas treinadas.

A capacitação também abordou a reanimação cardiopulmonar, conhecida como RCP. A técnica consiste em compressões torácicas que ajudam a manter a circulação sanguínea enquanto a vítima aguarda atendimento especializado.

Além disso, o treinamento reforçou a importância de reconhecer uma emergência e agir sem demora.

Treinamento também aborda emergências com crianças

Nesta edição, a capacitação incluiu orientações sobre RCP em crianças e situações de afogamento. O tema merece atenção porque o afogamento representa uma das principais causas de morte acidental na infância.

O preparo para essas ocorrências pode ajudar profissionais e outras pessoas a responder de maneira mais adequada diante de situações que exigem rapidez.

Para João Henrique Mucelini, ampliar o acesso a esse conhecimento fortalece a capacidade de resposta da comunidade.

“Situações de emergência acontecem em qualquer lugar e é importante que as pessoas saibam como agir. Fico feliz em contribuir e em ver tantas pessoas se capacitando. Tenho certeza que os participantes irão continuar propagando essa ideia, para que mais pessoas estejam cientes de como devem agir nessas situações”, afirma.

Quem pode se beneficiar desse conhecimento?

O personal trainer Wendel Ribeiro, que atua há oito anos na profissão, participou da capacitação. Ele já presenciou alunos passando mal e desmaiando durante atividades físicas, experiências que reforçam a importância de reconhecer situações de risco.

“Sabemos que isso pode acontecer, então esse curso foi excelente e trouxe esclarecimentos fundamentais para saber reagir caso aconteça. O treinamento tem uma didática incrível, que nos ensina de forma simples sobre como fazer as manobras de RCP e usar o desfibrilador”, relata.

Para Wendel, o conhecimento pode ajudar tanto no ambiente profissional quanto no cotidiano. “É muito importante que esse conhecimento atinja sempre mais pessoas”, destaca.

A iniciativa da Unimed Sul Capixaba reforça a importância de preparar pessoas para reconhecer emergências e acionar ajuda especializada. Em uma parada cardiorrespiratória, a rapidez da resposta e o início dos primeiros socorros podem contribuir para aumentar as chances de sobrevivência.