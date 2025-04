Chuvas fortes e saúde: como se proteger desse confronto

Com a chegada das chuvas intensas no sul do Espírito Santo, a população enfrenta riscos que vão além dos alagamentos. Além de danos materiais, o excesso de água favorece doenças, eleva o estresse e compromete a saúde mental. Por isso, adotar cuidados simples faz toda a diferença.

Previna doenças físicas com medidas práticas

Durante enchentes, a água contaminada espalha vírus e bactérias. Portanto, se possível, evite o contato direto com a água de rua. Se precisar sair, use botas e luvas impermeáveis. Após qualquer exposição, higienize bem as mãos e os pés com água limpa e sabão.

Além disso, priorize o consumo de alimentos frescos e bem cozidos. Armazene a água potável em recipientes limpos e bem fechados. Lave frutas e legumes com solução clorada. Esses cuidados ajudam a evitar infecções como leptospirose, hepatite A e diarreias.

Cuide da mente: acolha suas emoções

As chuvas também impactam o emocional. A tensão constante, o medo de perder bens e o deslocamento forçado causam ansiedade. Por isso, mantenha uma rotina, mesmo que adaptada. Na medida do possível, tente dormir bem, alimente-se regularmente e converse com pessoas próximas.

Sempre que possível, evite o excesso de notícias negativas. Busque fontes confiáveis e atualize-se sem exagero. Além disso, pratique atividades leves dentro de casa, como alongamentos ou meditação guiada. Essas ações fortalecem o bem-estar.

Chuvas e saúde: a comunidade salva vidas

Por fim, apoie vizinhos e familiares. A solidariedade ameniza o sofrimento e fortalece os vínculos sociais. A troca de apoio emocional e prático protege não só o corpo, mas também a mente.

Em resumo, agir com responsabilidade, prevenir doenças e cuidar da saúde mental garantem mais segurança e equilíbrio durante o período de chuvas fortes.

Leia também: Ibuprofeno e nimesulida – saiba mais sobre esses remédios populares