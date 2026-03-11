Cientista brasileiro ganha prêmio internacional por pesquisa sobre Alzheimer

O jovem pesquisador brasileiro Wagner Scheeren Brum conquistou reconhecimento internacional por um estudo inovador sobre diagnóstico da Doença de Alzheimer. O cientista, de 28 anos, investiga o uso de exames de sangue para identificar biomarcadores da doença. Além disso, a pesquisa busca tornar o diagnóstico mais acessível. Dessa forma, médicos poderão detectar alterações cerebrais mais cedo. Portanto, o estudo abre novas possibilidades para a medicina.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A premiação veio da Alzheimer’s Association, uma das principais organizações científicas do mundo dedicadas à pesquisa sobre demência. A entidade concedeu ao pesquisador o prêmio AAIC Neuroscience Next One to Watch Award 2026. O reconhecimento destaca jovens cientistas promissores na área da neurociência. Assim, a conquista projeta o trabalho brasileiro no cenário científico internacional.

Leia também – Conheça os 7 principais sintomas do Alzheimer

Diagnóstico do Alzheimer ainda enfrenta obstáculos

Atualmente, o diagnóstico da doença enfrenta diversos desafios. Primeiro, muitos países possuem poucos especialistas em avaliação cognitiva. Além disso, exames sofisticados apresentam alto custo.

Entre os métodos mais utilizados estão a ressonância magnética e a tomografia por emissão de pósitrons. No entanto, esses exames exigem equipamentos complexos. Consequentemente, muitos pacientes enfrentam dificuldade de acesso.

Outro método envolve a análise do líquor, o líquido que circula no sistema nervoso. Entretanto, esse procedimento exige coleta invasiva. Portanto, médicos e pesquisadores buscam alternativas mais simples.

Exame de sangue surge como alternativa promissora

Nesse cenário, o exame de sangue aparece como solução inovadora. Diversos estudos mostram que proteínas específicas no sangue revelam alterações cerebrais ligadas ao Alzheimer. Assim, pesquisadores analisam biomarcadores que indicam a presença da doença. Entre eles destaca-se a proteína p-tau217, associada às alterações neurológicas típicas.

Segundo Wagner Scheeren Brum, identificar essas alterações por exame de sangue representa avanço significativo. Além disso, o método pode facilitar o diagnóstico precoce. O pesquisador destaca outro ponto importante. Novas terapias para Alzheimer começam a chegar ao Brasil. Entretanto, os tratamentos exigem confirmação molecular da doença. Portanto, exames de sangue podem ajudar médicos a selecionar pacientes elegíveis para essas terapias.

Modelo de dois passos ajuda a interpretar resultados

O estudo de Brum analisa um modelo chamado modelo de dois passos. Esse método interpreta os níveis da proteína p-tau217 no sangue.

Primeiramente, médicos analisam a quantidade do biomarcador presente no exame. Níveis muito baixos indicam ausência de alterações cerebrais. Por outro lado, níveis muito altos sugerem presença da doença.

Entretanto, alguns pacientes apresentam valores intermediários. Nesses casos, médicos solicitam exames complementares. Assim, o método reduz exames desnecessários e otimiza diagnósticos. A estratégia já ganhou reconhecimento internacional. Além disso, o modelo inspirou a aprovação do exame pela Food and Drug Administration, agência reguladora dos Estados Unidos.

Pesquisa ainda enfrenta desafios científicos

Apesar dos avanços, pesquisadores enfrentam obstáculos importantes. Atualmente, hospitais de diferentes países iniciam a implementação do exame. Entretanto, cientistas precisam adaptar o teste para equipamentos já disponíveis. Além disso, laboratórios devem garantir resultados consistentes.

Outro desafio envolve a diversidade populacional. A maioria dos estudos ocorreu na Europa e na América do Norte. Portanto, pesquisadores buscam validar o método em populações do chamado Sul Global. Segundo Brum, essa etapa é fundamental para ampliar o uso clínico do exame.

Próximos passos da pesquisa

Agora, cientistas pretendem levar a tecnologia para centros médicos especializados. Além disso, o projeto busca capacitar profissionais que tratam pacientes com demência. Neurologistas e geriatras terão papel importante nessa etapa. Assim, o exame poderá integrar a rotina clínica. Consequentemente, médicos poderão diagnosticar Alzheimer de forma mais rápida e acessível. Dessa maneira, pacientes terão mais chances de receber tratamento precoce.

Com base em informações do portal Terra.