Como diferenciar rápido estresse de ansiedade?
Estresse e ansiedade parecem iguais, porém têm causas, duração e impactos distintos no corpo e na mente. Veja como diferenciar.
Muitas pessoas usam estresse e ansiedade como sinônimos. No entanto, essas condições apresentam diferenças claras. Enquanto o estresse surge diante de situações específicas, a ansiedade nasce de medos e preocupações constantes. Assim, o estresse costuma ter causa definida. Já a ansiedade se mantém mesmo sem um motivo evidente.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Por outro lado, o estresse tende a desaparecer após a resolução do problema. Em contrapartida, a ansiedade persiste por mais tempo. Dessa forma, ela afeta pensamentos, emoções e comportamentos de forma contínua.
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Sintomas de estresse e ansiedade
Embora os sintomas se pareçam, a duração faz diferença. Em situações de estresse, o corpo reage e se recupera rapidamente. Já na ansiedade, os sinais permanecem, mesmo sem ameaça real.
Sintomas de estresse
- Aumento da oleosidade da pele
- Preocupação excessiva
- Respiração ofegante
- Tremores e tonturas
- Dificuldade de concentração
- Aumento dos batimentos cardíacos
- Alteração no sono
- Tensão muscular
- Dor de cabeça
- Aumento ou diminuição do apetite
Sintomas de ansiedade
- Medo constante
- Sensação de que algo ruim pode acontecer
- Descontrole sobre os próprios pensamentos
- Formigamento ou dormência nos braços ou pernas
- Preocupação excessiva
- Respiração ofegante
- Tremores e tonturas
- Dificuldade de concentração
- Aumento dos batimentos cardíacos
- Alteração no sono
- Tensão muscular
- Dor de cabeça
- Aumento ou diminuição do apetite
Possíveis consequências no organismo
Quando essas condições se prolongam, o corpo responde negativamente. Inicialmente, surgem alterações intestinais, como diarreia ou prisão de ventre. Em seguida, pode ocorrer inflamação intestinal, aumentando riscos digestivos.
Além disso, o excesso de cortisol favorece o ganho de peso. Consequentemente, a gordura abdominal tende a aumentar. Ao mesmo tempo, o estômago sofre impactos, como gastrite e úlceras.
Por fim, o sistema imunológico enfraquece. Com isso, o organismo fica mais vulnerável a infecções. Em casos persistentes, aparecem queda de cabelo e unhas frágeis.
Como aliviar estresse e ansiedade
Você pode controlar os sintomas com hábitos simples e consistentes. Primeiramente, pratique atividade física regularmente. Em seguida, inclua técnicas de respiração e meditação na rotina.
Além disso, consuma chás calmantes, como camomila ou valeriana. Paralelamente, priorize momentos de descanso e lazer. Dessa maneira, você reduz a sobrecarga mental.
Por outro lado, a psicoterapia ajuda a identificar causas emocionais. Assim, você desenvolve estratégias eficazes de enfrentamento. Em situações mais intensas, o psiquiatra pode avaliar o uso de medicamentos.
Portanto, agir cedo faz diferença. Quanto antes você cuida da saúde mental, melhores serão os resultados.
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