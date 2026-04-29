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Como diferenciar rápido estresse de ansiedade?

Estresse e ansiedade parecem iguais, porém têm causas, duração e impactos distintos no corpo e na mente. Veja como diferenciar.

A foto alude a estresse ou ansiedade - tema da matéria
Fonte: Freepik

Muitas pessoas usam estresse e ansiedade como sinônimos. No entanto, essas condições apresentam diferenças claras. Enquanto o estresse surge diante de situações específicas, a ansiedade nasce de medos e preocupações constantes. Assim, o estresse costuma ter causa definida. Já a ansiedade se mantém mesmo sem um motivo evidente.

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Por outro lado, o estresse tende a desaparecer após a resolução do problema. Em contrapartida, a ansiedade persiste por mais tempo. Dessa forma, ela afeta pensamentos, emoções e comportamentos de forma contínua.

Leia também – Estresse e imunidade: como a tensão diária afeta as defesas do corpo

Sintomas de estresse e ansiedade

Embora os sintomas se pareçam, a duração faz diferença. Em situações de estresse, o corpo reage e se recupera rapidamente. Já na ansiedade, os sinais permanecem, mesmo sem ameaça real.

Sintomas de estresse

  • Aumento da oleosidade da pele
  • Preocupação excessiva
  • Respiração ofegante
  • Tremores e tonturas
  • Dificuldade de concentração
  • Aumento dos batimentos cardíacos
  • Alteração no sono
  • Tensão muscular
  • Dor de cabeça
  • Aumento ou diminuição do apetite

Sintomas de ansiedade

  • Medo constante
  • Sensação de que algo ruim pode acontecer
  • Descontrole sobre os próprios pensamentos
  • Formigamento ou dormência nos braços ou pernas
  • Preocupação excessiva
  • Respiração ofegante
  • Tremores e tonturas
  • Dificuldade de concentração
  • Aumento dos batimentos cardíacos
  • Alteração no sono
  • Tensão muscular
  • Dor de cabeça
  • Aumento ou diminuição do apetite

Possíveis consequências no organismo

Quando essas condições se prolongam, o corpo responde negativamente. Inicialmente, surgem alterações intestinais, como diarreia ou prisão de ventre. Em seguida, pode ocorrer inflamação intestinal, aumentando riscos digestivos.

Além disso, o excesso de cortisol favorece o ganho de peso. Consequentemente, a gordura abdominal tende a aumentar. Ao mesmo tempo, o estômago sofre impactos, como gastrite e úlceras.

Por fim, o sistema imunológico enfraquece. Com isso, o organismo fica mais vulnerável a infecções. Em casos persistentes, aparecem queda de cabelo e unhas frágeis.

Como aliviar estresse e ansiedade

Você pode controlar os sintomas com hábitos simples e consistentes. Primeiramente, pratique atividade física regularmente. Em seguida, inclua técnicas de respiração e meditação na rotina.

Além disso, consuma chás calmantes, como camomila ou valeriana. Paralelamente, priorize momentos de descanso e lazer. Dessa maneira, você reduz a sobrecarga mental.

Por outro lado, a psicoterapia ajuda a identificar causas emocionais. Assim, você desenvolve estratégias eficazes de enfrentamento. Em situações mais intensas, o psiquiatra pode avaliar o uso de medicamentos.

Portanto, agir cedo faz diferença. Quanto antes você cuida da saúde mental, melhores serão os resultados.

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