Conheça o “King Kong” dos remédios para emagrecimento

A farmacêutica Eli Lilly confirmou o lançamento do Mounjaro no Brasil para o primeiro semestre de 2025. O medicamento, indicado para tratar diabetes tipo 2, também se tornou popular pelo uso off label na perda de peso. A previsão é que ele chegue às farmácias em 7 de junho.

Alta demanda atrasou a chegada ao Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a comercialização do Mounjaro em setembro de 2023. No entanto, a grande procura no mercado internacional adiou sua chegada ao país. O Wall Street Journal apelidou o medicamento de “King Kong” dos emagrecedores devido à sua ação mais potente que a do Ozempic. Assim como o concorrente, o Mounjaro será comercializado em canetas injetáveis para aplicação semanal.

Preço e disponibilidade nas farmácias

O preço máximo ao consumidor para um mês de tratamento, considerando quatro doses, será de R$ 3.627,82. Apesar disso, os valores podem variar entre farmácias e redes de distribuição.

Efeito na perda de peso supera o Ozempic

O Mounjaro tem como princípio ativo a tirzepatida. Embora sua bula indique uso apenas para diabetes tipo 2, muitos pacientes o utilizam para emagrecer. Em ensaios clínicos, quando combinado a mudanças na alimentação, o medicamento levou voluntários a perder até 20% do peso corporal.

Pesquisas compararam a eficácia da tirzepatida e da semaglutida, princípio ativo do Ozempic. Um estudo publicado em dezembro mostrou que participantes que usaram tirzepatida perderam, em média, 22,8 kg. Já aqueles que tomaram semaglutida eliminaram 15 kg.

Possíveis efeitos colaterais

O uso do Mounjaro pode causar reações adversas, como náuseas, vômitos e distúrbios intestinais, incluindo constipação e diarreia. Dessa forma, os pacientes devem sempre buscar orientação médica antes de iniciar o tratamento.

