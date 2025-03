Conheça medicamentos que podem aumentar risco de hipertensão

A hipertensão arterial, ou pressão alta, é uma doença silenciosa e extremamente perigosa, responsável por muitas mortes no Brasil. Embora não apresente sintomas evidentes, ela afeta cerca de 60% dos casos de infarto e 80% dos de AVC. A falta de diagnóstico precoce é um grande problema, já que muitas pessoas convivem com a condição sem saber.

Certos medicamentos amplamente usados no cotidiano podem agravar a hipertensão sem que você perceba. Os três principais responsáveis por esse efeito são os anti-inflamatórios, os descongestionantes nasais e os anticoncepcionais hormonais com estrogênio.

Embora a hipertensão não tenha cura, ela pode ser controlada com o acompanhamento médico adequado, mudanças no estilo de vida e o uso correto de medicamentos. O monitoramento regular da pressão arterial, especialmente a partir dos 40 anos, é essencial para detectar precocemente qualquer alteração e evitar complicações graves, como infartos e AVCs.

