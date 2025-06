Conheça os 5 fetiches brasileiros mais populares

Uma pesquisa da plataforma adulta Sexlog revelou os cinco fetiches que mais despertam interesse no Brasil. O levantamento ouviu solteiros e casais de várias regiões e mostrou, assim, um país cada vez mais aberto para explorar fantasias. Os fetiches, fantasias sexuais, quando praticadas com segurança, consentimento e respeito mútuo, fortalecem a conexão entre os parceiros e ampliam as possibilidades de prazer.

Ranking dos fetiches mais pesquisados

1. Sexo anal

Apesar de muitos tabus, o sexo anal lidera a lista. Casais buscam ,dessa forma, essa prática para inovar e ampliar o prazer.

2. Orgia

A prática envolve relações com três ou mais pessoas. Ganha espaço principalmente em clubes de swing e encontros combinados.

3. Podolatria (fetiche por pés)

O desejo por pés vai além da estética. Inclui toques, beijos e até práticas de dominação. Quando absoluto, pode limitar outros prazeres.

4. Voyeurismo

O prazer de observar cenas íntimas, sem necessariamente participar, cresce entre os brasileiros. Desde que consensual, não é considerado desvio.

5. Submissão

Relacionada ao universo Bondage (Amarração), Disciplina, Dominação/Submissão e Sadismo/Masoquismo (BDSM), envolve entrega, dominação e regras claras de consentimento para garantir segurança e prazer. O flme “50 tons de cinza” tornou-o mais conhecido.

Fantasia sexual não é tabu

Conforme Carmita Abdo, psiquiatra da USP, fantasias fazem parte do desenvolvimento sexual. “Explorar desejos fortalece a vida íntima e melhora os relacionamentos”, explica.

O censo confirma uma tendência clara: brasileiros valorizam a liberdade sexual, quebram tabus e buscam relações mais intensas e diversas.

Explorar desejos de forma saudável ajuda a quebrar a rotina, estimula a comunicação no relacionamento e contribui diretamente para o bem-estar emocional e a autoestima. Além disso, permite que cada pessoa descubra novas formas de se expressar, sem julgamentos, sempre dentro dos limites acordados.