“A nossa escrevivência não pode ser lida como história de ninar os da casa-grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos”. A frase da escritora Conceição Evaristo ajuda a compreender a importância do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A data também convida a sociedade a refletir sobre as consequências do racismo e saúde mental na vida de milhões de brasileiros.

Além das barreiras sociais e profissionais, a discriminação racial provoca sofrimento psicológico. Muitas vezes, porém, seus efeitos aparecem de maneira silenciosa, por meio de ansiedade, insônia, insegurança e sensação de inadequação.

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Para a psicóloga Dra. Karla Oliveira, o racismo nem sempre chega ao consultório com esse nome. Ele aparece em comportamentos, sentimentos e sintomas que afetam a autoestima e a saúde mental de pessoas negras.

Uma pesquisa nacional divulgada em 2025 pela Umane e pela Vital Strategies mostrou que 84% das pessoas pretas já sofreram discriminação racial. Além disso, resultados do estudo ELSA-Brasil, publicados em 2026, associam a discriminação a transtornos mentais comuns, como ansiedade e depressão.

Em entrevista, a psicóloga explica como o racismo afeta diferentes gerações, quais estratégias de sobrevivência podem surgir e por que o acolhimento também precisa acontecer fora dos consultórios.

Como o racismo aparece na saúde mental das pessoas negras?

No meu consultório, o racismo raramente chega com esse nome. Ele chega como insônia, como aperto no peito antes de uma reunião, como a sensação de nunca estar preparado o suficiente. Chega na frase que escuto com frequência de pacientes negras e negros: “eu preciso fazer tudo perfeito, porque qualquer erro meu vai pesar mais do que o erro dos outros”.

Essa percepção não é exagero. Uma pesquisa nacional divulgada em 2025 pela Umane e pela Vital Strategies mostrou que a cor da pele é o principal motivo de discriminação no Brasil: 84% das pessoas pretas relatam já ter sofrido discriminação racial. Mulheres e homens pretos foram os grupos que mais apontaram duas ou mais razões para essas experiências (72% e 62,1%), sinal de que o racismo se soma a outras formas de exclusão. Resultados do ELSA-Brasil, estudo que acompanha mais de 15 mil adultos desde 2008, publicados em 2026, associam a discriminação a transtornos mentais comuns, como ansiedade e depressão. Na clínica, vejo três efeitos se repetirem.

Quais são os principais efeitos psicológicos do racismo?

O primeiro é a ansiedade como estado de vigília. A psicanalista e artista Grada Kilomba explica, em Memórias da plantação, que o racismo cotidiano carrega “o trauma de um evento de vida intenso e violento”. Cada episódio, por menor que pareça, não é um fato isolado: ele reabre uma ferida antiga e coletiva. Por isso o corpo aprende a esperar o próximo golpe. A pessoa monitora o tom de voz, a roupa, o cabelo, a reação de quem está em volta. Esse alerta constante cansa e adoece.

O segundo é a ideia de inferioridade. A psiquiatra Neusa Santos Souza mostrou, em Tornar-se negro (1983), que muitas pessoas negras foram levadas a perseguir um ideal branco impossível de alcançar. Nas palavras dela, “saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade”. Quando a régua é inalcançável, o fracasso parece pessoal. No consultório, isso aparece como autocrítica dura, sensação de ser uma impostora e dificuldade de receber elogio.

O terceiro é o peso de ter que se doar dez vezes mais. Muitas pessoas negras cresceram ouvindo que precisavam ser muito melhores para serem minimamente respeitadas. bell hooks, em Irmãs do inhame, observou que mulheres negras foram educadas para ser fortes para todo mundo e cuidar de todos, menos de si. Nos homens, o mesmo peso costuma aparecer como a obrigação de prover e de nunca fraquejar. Atendo pessoas que sustentam a família, resolvem os conflitos do trabalho e ainda pedem desculpas por estarem cansadas. A força virou obrigação, e a obrigação não deixa espaço para a dor.

Como o racismo afeta homens, mulheres e crianças de maneiras diferentes?

Esse sofrimento muda de forma conforme a idade e o gênero. Os homens negros, quando chegam à terapia, costumam chegar tarde, muitas vezes levados pela companheira ou por um sintoma no corpo: pressão alta, insônia, explosões de raiva. Aprenderam que chorar é fraqueza e que a dureza protege.

Nas crianças, o sofrimento fala por outros caminhos: a menina que pede para alisar o cabelo, o menino que passa a ser visto como agressivo na escola, a criança que se desenha com uma cor que não é a sua. Quando nenhum adulto nomeia o racismo, ela conclui que o problema é ela.

O que acontece quando a pessoa negra não consegue acesso à terapia?

E quando essas pessoas não conseguem chegar até a clínica? Terapia ainda é privilégio para grande parte da população negra, e, sem espaço de escuta, o sofrimento encontra saídas por conta própria. São os enfrentamentos reativos: estratégias de sobrevivência que aliviam no curto prazo, mas cobram caro depois.

Na criança, aparecem como retraimento, choro fácil ou agressividade. No adolescente, como hipervigilância, isolamento, uso de álcool e a sensação de que nada vai mudar. Na mulher, como hiperfuncionamento: dar conta de tudo, não adoecer, não reclamar. No homem, como endurecimento, silêncio e uma raiva que explode onde não deveria.

Como a literatura ajuda a compreender essas experiências?

A cor púrpura, de Alice Walker, mostra esses caminhos com precisão. Celie sobrevive calando: escreve cartas a Deus porque não tem a quem contar, e na primeira delas afirma “Eu sempre fui uma boa minina”, como quem pede desculpas por existir. Sofia sobrevive enfrentando, e é punida com a prisão por reagir à humilhação.

Nenhuma das duas escolheu sua estratégia; ambas fizeram o possível com o que tinham. O que transforma a história de Celie é o vínculo com outras mulheres, que a enxergam e a ajudam a encontrar a própria voz. É isso que a clínica procura oferecer, e é isso que família, escola, vizinhança e comunidade também podem oferecer quando o consultório está longe.

Por que reconhecer o racismo é importante para o tratamento?

O primeiro passo é nomear. Quando a pessoa entende que seu sofrimento tem relação com uma violência real, e não com uma falha de caráter, a culpa diminui e o tratamento avança. Validar a experiência racial faz parte do cuidado clínico, e o Conselho Federal de Psicologia orienta, desde 2002, que a categoria não seja conivente com o racismo.

Como trabalhar a autoestima e reduzir a autocobrança?

Depois, trabalhamos a autocrítica. A pessoa aprende a falar consigo com a mesma gentileza que oferece aos outros, identifica o que realmente importa e passa a escolher onde investir energia, em vez de tentar provar o próprio valor o tempo todo.

Qual é a importância das redes de apoio?

Por fim, o cuidado não é só individual. Em Irmãs do inhame, bell hooks defende que muitas pessoas precisam de “um processo de autorrecuperação que ajude a curar feridas individuais”, e mostra que essa cura acontece junto de outras pessoas. Redes de apoio, coletivos e amizades em que não é preciso ser forte o tempo todo protegem a saúde mental.

Qual é a mensagem para o Dia da Consciência Negra?

Neste 20 de novembro, deixo um convite a todas as pessoas negras, de qualquer idade: você não precisa valer dez vezes mais para merecer cuidado e descanso. E a quem convive com elas, em casa, na escola ou no trabalho: escutar sem duvidar já é uma forma de cuidar.

Onde buscar ajuda psicológica e denunciar o racismo?

Pessoas que enfrentam sofrimento psicológico ou situações de discriminação podem procurar diferentes serviços de acolhimento e proteção:

CVV (Centro de Valorização da Vida): ligue 188 ou converse pelo chat em cvv.org.br. É gratuito, sigiloso e funciona 24 horas.

Emergência: em risco imediato, ligue para o SAMU (192) ou procure a UPA ou o pronto-socorro mais próximo.

UBS (posto de saúde): é a porta de entrada do SUS. A equipe acolhe e encaminha para atendimento psicológico quando necessário.

CAPS: atende pessoas em sofrimento psíquico intenso, em geral sem necessidade de encaminhamento. Há também o CAPSi, para crianças e adolescentes, e o CAPS AD, para questões com álcool e outras drogas.

Escola: desde 2019, a Lei 13.935 prevê psicólogos e assistentes sociais nas redes públicas de educação básica. Se a criança ou o adolescente sofrer racismo na escola, a família pode exigir providências e acionar o Conselho Tutelar.

CRAS e CREAS: os centros de assistência social do município apoiam famílias em situação de vulnerabilidade ou de violação de direitos.

Clínicas-escola de Psicologia: faculdades costumam oferecer atendimento gratuito ou a preço social, para adultos e crianças.

Para denunciar racismo: Disque 100 (gratuito, 24 horas) ou 190 em caso de flagrante. Desde 2023, a injúria racial é equiparada ao crime de racismo (Lei 14.532), e o registro pode ser feito em qualquer delegacia.

Pedir ajuda não é fraqueza. Depois de tanto tempo guerreando, cuidar de si também é resistência.

Fontes:

Pesquisa Umane e Vital Strategies, 2025 (O Povo) · ELSA-Brasil, Gaceta Sanitaria, 2026.