Lesões autoprovocadas entre jovens crescem 44% no Brasil

Internações e mortes associadas a essas ocorrências aumentaram entre 2013 e 2023. Dados reforçam a importância da prevenção e do acolhimento de crianças e adolescentes.

As ocorrências de lesões autoprovocadas entre crianças e adolescentes cresceram no Brasil na última década. Entre 2013 e 2023, as internações relacionadas a esses casos aumentaram 44,3%. No mesmo período, as mortes associadas subiram 26,3%.

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Os dados fazem parte de um estudo publicado em março nos Cadernos de Saúde Pública. A pesquisa analisou registros do Sistema de Informações Hospitalares (SIH), que reúne principalmente informações do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao longo dos dez anos avaliados, o país registrou 18.382 internações e 261 mortes relacionadas a essas ocorrências. Os resultados mostram a importância de ampliar as estratégias de prevenção e identificar situações de sofrimento emocional entre os jovens.

Quais fatores aumentam a vulnerabilidade dos jovens?

A infância e a adolescência envolvem mudanças importantes no desenvolvimento emocional e social. Nesse período, diferentes experiências podem afetar o bem-estar psicológico.

Segundo o Ministério da Saúde, fatores como conflitos familiares, negligência, preconceito e exposição à violência podem aumentar a vulnerabilidade. Além disso, problemas de saúde, privação de sono e uso de álcool e outras substâncias também exigem atenção.

O ambiente digital representa outro ponto de preocupação. Embora as redes sociais facilitem a comunicação, também podem expor crianças e adolescentes ao isolamento, à pressão estética e a situações de agressão.

Nesse contexto, o bullying merece atenção. A prática envolve violência física ou psicológica e pode comprometer a autoestima, os vínculos sociais e a sensação de segurança.

Quem aparece entre os grupos mais afetados?

O levantamento identificou maior concentração de internações entre adolescentes de 15 a 19 anos. As regiões Sul e Sudeste também apresentaram os maiores registros.

As internações foram mais frequentes entre meninas. Entretanto, os óbitos ocorreram mais entre meninos, indicando diferenças nos padrões e na gravidade das ocorrências.

Outro dado importante envolve raça e cor. Pessoas pretas e pardas concentraram os maiores números de internações e mortes.

Esse cenário também evidencia a relação entre sofrimento emocional e desigualdades sociais. Experiências de racismo, dificuldades econômicas e falta de acesso a direitos básicos podem agravar a vulnerabilidade.

Entre esses direitos estão saúde, educação, moradia e alimentação. Portanto, a prevenção também depende de políticas públicas que reduzam desigualdades e ampliem a proteção social.

Quais sinais de sofrimento emocional merecem atenção?

Mudanças persistentes no comportamento podem indicar que uma criança ou um adolescente precisa de acolhimento. Por isso, familiares e responsáveis devem observar alterações na rotina.

Entre os sinais que merecem atenção estão:

Mudanças frequentes de humor;

Ansiedade, irritabilidade ou tristeza persistente;

Isolamento e afastamento de amigos;

Recusa em participar de atividades fora de casa;

Queda no rendimento escolar;

Diminuição da energia;

Aumento do tempo diante das telas.

Esses sinais não confirmam, isoladamente, um problema específico. No entanto, merecem atenção quando aparecem de forma persistente ou afetam a rotina.

Além disso, cada jovem apresenta necessidades próprias. Por isso, o acolhimento deve considerar sua realidade, seus vínculos e suas experiências.

Como familiares e escolas podem ajudar?

A participação dos responsáveis na vida dos jovens é importante para identificar mudanças e oferecer apoio. Respeitar a privacidade e estimular a autonomia também exige manter canais de diálogo abertos.

Quando o sofrimento emocional começa a aparecer, a escola pode ajudar na identificação de dificuldades. Nesse caso, familiares podem conversar com professores e coordenação pedagógica.

Assim, a instituição consegue observar possíveis mudanças no comportamento e nas relações com colegas. A integração entre família e escola também favorece o acolhimento.

Quando o sofrimento se torna mais intenso ou compromete a rotina, é importante procurar atendimento em saúde mental. Psicólogos e psiquiatras podem avaliar cada situação e orientar o acompanhamento adequado.

Por que a prevenção precisa envolver diferentes setores?

A prevenção das lesões autoprovocadas exige ações contínuas na saúde, na educação e na assistência social. Nesse sentido, a atenção primária pode contribuir para identificar situações de vulnerabilidade antes que elas se agravem.

Além disso, escolas, organizações sociais e instituições públicas e privadas podem atuar em conjunto. A capacitação de profissionais também favorece o acolhimento e o encaminhamento adequado.

O fortalecimento dessas iniciativas amplia as possibilidades de apoio a crianças e adolescentes. Dessa forma, a identificação precoce e o acesso ao cuidado podem contribuir para proteger a saúde mental dos jovens.