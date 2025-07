Controle do diabetes exige cuidado integrado e mudança de hábitos

O controle eficaz do diabetes vai muito além do uso de medicamentos. Requer um acompanhamento contínuo e integrado, com o apoio de uma equipe multiprofissional e ações educativas que estimulem o autocuidado e a mudança de hábitos. Na Unimed Sul Capixaba, o cuidado com o paciente diabético envolve endocrinologistas, nutricionistas, enfermeiros e educadores em saúde, além de iniciativas promovidas pelo setor de Promoção da Saúde.

A proposta é oferecer um olhar ampliado e individualizado para cada paciente, promovendo o diagnóstico precoce, o controle da glicemia e, principalmente, a prevenção de complicações como retinopatia, pé diabético, insuficiência renal e problemas cardiovasculares. “O acompanhamento regular permite identificar riscos de forma antecipada, orientar ajustes no estilo de vida e garantir uma adesão mais eficaz ao tratamento”, explica o endocrinologista da Unimed Sul Capixaba, João Antônio Fernandes.

Além das consultas especializadas, os pacientes têm acesso a ações educativas que abordam temas como alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, monitoramento da glicemia e uso correto de medicamentos. Essas atividades são fundamentais para o empoderamento do paciente e o controle da doença no dia a dia.

“Entendemos que a educação em saúde é uma das ferramentas mais poderosas para transformar a relação do paciente com o diabetes. Por isso, promovemos oficinas e rodas de conversa voltadas à mudança de comportamento e à promoção de um estilo de vida mais saudável”, destaca Adriana Sarzedas, gestora de Promoção da Saúde da Unimed Sul Capixaba.

Para o endocrinologista, o envolvimento ativo do paciente é essencial. “O sucesso do tratamento depende muito da participação do próprio paciente no controle da doença. Nosso papel é oferecer suporte técnico, orientação e motivação para que ele se torne protagonista do seu cuidado”, afirma o especialista.

Com uma abordagem acolhedora e interdisciplinar, a cooperativa reforça o compromisso de cuidar das pessoas de forma integral, ajudando cada paciente a viver com mais saúde, autonomia e qualidade de vida.