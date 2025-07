Corrida do Coração HECI: saúde em movimento

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) realiza a 1ª Corrida do Coração no dia 14 de setembro de 2025. A iniciativa celebra os 25 anos do serviço de cardiologia do hospital e estimula, assim, a prática esportiva como cuidado com a vida. O evento acontecerá na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio. A concentração começará às 6h. A largada da corrida de 7 km será às 7h, seguida pela caminhada de 2 km. A ação inclui consultoria técnica da Mega Atletas, empresa do especialista Rogério Bono.

As inscrições já estão abertas no site www.megaatletas.com.br e vão até 7 de setembro, ou enquanto houver vagas. A corrida oferece 500 inscrições. O valor é de R$ 67,00 e inclui o kit do atleta. De acordo com o HECI, pessoas acima de 60 anos e colaboradores pagam metade. A caminhada é gratuita, mas exige inscrição. Quem quiser a camisa oficial pode adquiri-la por R$ 37,00 no mesmo site.

Premiação e contato

A organização premiará com troféus os melhores colocados por categoria e todos os concluintes receberão medalha. O regulamento completo está disponível no site de inscrição.

Para dúvidas técnicas, entre em contato pelo telefone (28) 99978-2280 ou pelo e-mail [email protected].

A Corrida do Coração simboliza mais que um evento: representa o compromisso do HECI com a saúde e a qualidade de vida da população.