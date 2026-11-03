Cuidado e atenção: Anvisa liberou mais canetas contra diabetes e obesidade
Anvisa aprova cinco medicamentos injetáveis para diabetes tipo 2 e obesidade, ampliando as opções de tratamento no Brasil.
Pessoas que convivem com diabetes tipo 2 ou obesidade ganharam novas opções de tratamento no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de cinco medicamentos injetáveis que utilizam semaglutida ou liraglutida como princípios ativos.
Os produtos chegam ao mercado em formato de canetas aplicadoras. Essas substâncias pertencem à classe dos agonistas do receptor GLP-1, medicamentos que ajudam a controlar a glicose no sangue e favorecem a perda de peso.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Leia também – Vermelhidão nos olhos: saiba como lidar com a conjuntivite
A novidade amplia as alternativas terapêuticas disponíveis no país. Entretanto, cada medicamento possui indicações específicas, e o paciente precisa de avaliação médica antes de iniciar o tratamento.
Quais são as cinco novas canetas aprovadas pela Anvisa?
A Anvisa autorizou três medicamentos para o tratamento do diabetes tipo 2 e outros dois para o controle da obesidade.
Dois laboratórios indianos, Biocon e OneSource Specialty, fabricam os produtos. No Brasil, três empresas receberam os registros para comercialização.
Confira os medicamentos e suas respectivas indicações:
Para diabetes tipo 2:
- Aribet: contém liraglutida, tem fabricação da Biocon e registro da Farma Vision.
- Embeltah: contém semaglutida, tem fabricação da OneSource Specialty e registro da Dr. Reddys Farmacêutica.
- Sevema: também contém semaglutida, tem fabricação da OneSource Specialty e registro do Aché Laboratórios Farmacêuticos.
Para obesidade:
- Lyrza: contém liraglutida, tem fabricação da Biocon e registro da Farma Vision.
- Wylovol: também contém liraglutida, tem fabricação da Biocon e registro da Farma Vision.
No caso da obesidade, a indicação prevê o uso dos medicamentos associado à prática de exercícios físicos e à mudança nos hábitos alimentares.
Como funcionam os medicamentos com semaglutida e liraglutida?
A semaglutida e a liraglutida imitam a ação de um hormônio intestinal chamado GLP-1. O organismo produz essa substância naturalmente após a alimentação.
O hormônio participa do controle da glicose e envia sinais ao cérebro relacionados à saciedade. Dessa maneira, também influencia a sensação de fome.
Os medicamentos que reproduzem essa ação ajudam o organismo a regular os níveis de açúcar no sangue. Além disso, contribuem para aumentar a saciedade e reduzir a ingestão de alimentos.
Por isso, os especialistas utilizam essas substâncias em tratamentos específicos para diabetes tipo 2 e obesidade.
As novas canetas já podem ser utilizadas?
O registro sanitário permite que os medicamentos avancem para a comercialização no Brasil. Entretanto, a aprovação não significa que todos estejam imediatamente disponíveis nas farmácias.
Além disso, a indicação depende das características clínicas de cada paciente. O médico precisa avaliar o histórico de saúde, os objetivos do tratamento e possíveis contraindicações.
Outro ponto importante envolve a diferença entre as indicações. Nem toda caneta de GLP-1 aprovada para diabetes possui autorização para tratar obesidade, e vice-versa.
Portanto, o paciente não deve escolher o medicamento apenas pelo princípio ativo ou pela promessa de emagrecimento.
Brasil já soma 20 canetas de GLP-1 aprovadas em 2026
Com os cinco novos registros, o Brasil chegou a 20 canetas de GLP-1 aprovadas pela Anvisa em 2026.
A ampliação aumenta o número de alternativas disponíveis para o tratamento dessas condições. Também reforça a importância do acompanhamento profissional durante o uso.
Antes de iniciar qualquer tratamento, o paciente deve consultar um médico e verificar a indicação específica do produto. A orientação individualizada ajuda a garantir o uso adequado e a segurança da terapia.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726