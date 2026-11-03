Cuidado e atenção: Anvisa liberou mais canetas contra diabetes e obesidade

Pessoas que convivem com diabetes tipo 2 ou obesidade ganharam novas opções de tratamento no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de cinco medicamentos injetáveis que utilizam semaglutida ou liraglutida como princípios ativos.

Os produtos chegam ao mercado em formato de canetas aplicadoras. Essas substâncias pertencem à classe dos agonistas do receptor GLP-1, medicamentos que ajudam a controlar a glicose no sangue e favorecem a perda de peso.

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A novidade amplia as alternativas terapêuticas disponíveis no país. Entretanto, cada medicamento possui indicações específicas, e o paciente precisa de avaliação médica antes de iniciar o tratamento.

Quais são as cinco novas canetas aprovadas pela Anvisa?

A Anvisa autorizou três medicamentos para o tratamento do diabetes tipo 2 e outros dois para o controle da obesidade.

Dois laboratórios indianos, Biocon e OneSource Specialty, fabricam os produtos. No Brasil, três empresas receberam os registros para comercialização.

Confira os medicamentos e suas respectivas indicações:

Para diabetes tipo 2:

Aribet: contém liraglutida, tem fabricação da Biocon e registro da Farma Vision.

Embeltah: contém semaglutida, tem fabricação da OneSource Specialty e registro da Dr. Reddys Farmacêutica.

Sevema: também contém semaglutida, tem fabricação da OneSource Specialty e registro do Aché Laboratórios Farmacêuticos.

Para obesidade:

Lyrza: contém liraglutida, tem fabricação da Biocon e registro da Farma Vision.

Wylovol: também contém liraglutida, tem fabricação da Biocon e registro da Farma Vision.

No caso da obesidade, a indicação prevê o uso dos medicamentos associado à prática de exercícios físicos e à mudança nos hábitos alimentares.

Como funcionam os medicamentos com semaglutida e liraglutida?

A semaglutida e a liraglutida imitam a ação de um hormônio intestinal chamado GLP-1. O organismo produz essa substância naturalmente após a alimentação.

O hormônio participa do controle da glicose e envia sinais ao cérebro relacionados à saciedade. Dessa maneira, também influencia a sensação de fome.

Os medicamentos que reproduzem essa ação ajudam o organismo a regular os níveis de açúcar no sangue. Além disso, contribuem para aumentar a saciedade e reduzir a ingestão de alimentos.

Por isso, os especialistas utilizam essas substâncias em tratamentos específicos para diabetes tipo 2 e obesidade.

As novas canetas já podem ser utilizadas?

O registro sanitário permite que os medicamentos avancem para a comercialização no Brasil. Entretanto, a aprovação não significa que todos estejam imediatamente disponíveis nas farmácias.

Além disso, a indicação depende das características clínicas de cada paciente. O médico precisa avaliar o histórico de saúde, os objetivos do tratamento e possíveis contraindicações.

Outro ponto importante envolve a diferença entre as indicações. Nem toda caneta de GLP-1 aprovada para diabetes possui autorização para tratar obesidade, e vice-versa.

Portanto, o paciente não deve escolher o medicamento apenas pelo princípio ativo ou pela promessa de emagrecimento.

Brasil já soma 20 canetas de GLP-1 aprovadas em 2026

Com os cinco novos registros, o Brasil chegou a 20 canetas de GLP-1 aprovadas pela Anvisa em 2026.

A ampliação aumenta o número de alternativas disponíveis para o tratamento dessas condições. Também reforça a importância do acompanhamento profissional durante o uso.

Antes de iniciar qualquer tratamento, o paciente deve consultar um médico e verificar a indicação específica do produto. A orientação individualizada ajuda a garantir o uso adequado e a segurança da terapia.