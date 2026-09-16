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Culpa materna pode prejudicar a saúde mental? Entenda

A cobrança por uma maternidade perfeita pode aumentar o sofrimento emocional e merece atenção durante a gestação e o puerpério.

A foto mostra mâe com bebê
Fonte: Magnific

A culpa materna pode aparecer quando a mulher sente que não consegue corresponder às expectativas sobre a maternidade. O sentimento pode surgir na gestação e continuar após o nascimento.

Quando se torna frequente, intenso e acompanha tristeza, ansiedade ou exaustão, merece atenção. A saúde mental também faz parte do cuidado durante a gravidez e o puerpério.

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Psicólogos destacam que a cobrança pela maternidade idealizada pode aumentar o sofrimento emocional. Porém, culpa materna não significa, por si só, depressão.

Culpa materna pode afetar a saúde mental?

Sim, principalmente quando a culpa se associa a sobrecarga, isolamento e falta de apoio. Esses fatores podem aumentar a vulnerabilidade a problemas emocionais.

O Ministério da Saúde aponta que a depressão durante o período perinatal envolve diferentes fatores. Entre eles aparecem histórico de depressão, ansiedade, estresse e falta de apoio.

A culpa também pode alimentar um ciclo difícil. A mãe se cobra por não dar conta de tudo. Depois, interpreta o próprio cansaço como fracasso e aumenta ainda mais a cobrança.

Por isso, reconhecer limites representa uma atitude de cuidado, não uma falha.

Toda culpa materna significa depressão?

Não. Sentir culpa ou insegurança em alguns momentos pode acontecer durante a adaptação à maternidade.

A depressão exige avaliação profissional. O Ministério da Saúde considera sinais como tristeza persistente, perda de interesse, cansaço intenso, ansiedade e dificuldade de concentração.

Quando esses sintomas permanecem ou prejudicam a rotina, a mulher deve procurar atendimento.

Por que a maternidade pode trazer tanta cobrança?

A ideia de que existe uma mãe perfeita aumenta a pressão sobre muitas mulheres. Essa expectativa pode envolver amamentação, trabalho, cuidados com o bebê, relacionamento e organização da casa.

A realidade, porém, envolve cansaço, mudanças de rotina e necessidade de adaptação.

Por isso, comparar a própria experiência com imagens idealizadas da maternidade pode ampliar a sensação de inadequação.

A psicóloga Rafaela Schiavo recomenda trabalhar a autocompaixão. Na prática, isso significa reconhecer dificuldades sem transformar cada problema em uma acusação contra si mesma.

Quais sinais indicam que a mãe precisa de ajuda?

Alguns sinais merecem atenção quando aparecem de forma persistente ou intensa:

  • tristeza frequente;
  • perda de interesse por atividades;
  • sensação constante de incapacidade;
  • cansaço que interfere na rotina;
  • ansiedade intensa;
  • dificuldade para dormir mesmo quando existe oportunidade;
  • isolamento;
  • dificuldade de concentração;
  • culpa excessiva.

O Ministério da Saúde recomenda rastrear sintomas depressivos durante a gestação e o primeiro ano após o parto. Além disso, o pré-natal deve considerar também aspectos emocionais e psicossociais da gestante.

Como aliviar a culpa materna no dia a dia?

1. Abandone a ideia de perfeição

A maternidade não exige desempenho perfeito. Reconhecer limites pode reduzir cobranças desnecessárias.

2. Aceite ajuda

Família, amigos e parceiros podem dividir tarefas e oferecer suporte emocional. O apoio também pode facilitar descanso e recuperação.

3. Preserve algum espaço para você

Cuidar da própria saúde, descansar e manter atividades possíveis ajudam a proteger o bem-estar emocional.

4. Fale sobre o que está sentindo

Conversar com o obstetra, psicólogo ou outro profissional de saúde permite identificar quando o sofrimento ultrapassa as dificuldades esperadas.

A Lei 14.721/2023 ampliou a assistência à gestante e à mãe durante a gravidez, o pré-natal e o puerpério. A legislação prevê assistência psicológica após avaliação do profissional de saúde.

Onde buscar atendimento pelo SUS?

A mulher pode conversar sobre sua saúde emocional durante o pré-natal ou procurar uma unidade básica de saúde.

O SUS oferece acompanhamento para depressão pós-parto e outros problemas de saúde mental. Conforme a necessidade, a atenção pode envolver psicoterapia, atendimento médico e serviços especializados.

A principal orientação é não esperar o sofrimento se tornar insuportável. Pedir ajuda durante a gestação ou depois do parto também faz parte do cuidado com a mãe e o bebê.

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Formada em Letras e Direito, com especialização em Linguística, Literatura e Publicidade & Propaganda. Possui experiência em Gestão Pública e Pedagógica. Atua na editoria de Saúde e Bem-Estar do AQUINOTICIAS.COM, na plataforma Viva Vida.

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