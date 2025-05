De forma natural, com chás, fortaleça sua imunidade no frio

A vitamina C é um nutriente essencial para manter a saúde e fortalecer o sistema imunológico, principalmente durante o inverno. Com a queda das temperaturas, nosso corpo precisa, assim, de mais proteção contra resfriados e outras infecções. A boa notícia é que você pode incluir facilmente, dessa forma, a vitamina C na sua rotina através de chás deliciosos e benéficos. Aqui estão 6 chás ricos nesse nutriente que vão ajudar, ainda mais, a manter sua imunidade forte!

1. Chá de laranja com gengibre

Ingredientes:

5 fatias de gengibre

1 canela em pau

1/2 xícara de suco de laranja

400 ml de água

Mel para adoçar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água, a canela, o gengibre e o suco de laranja. Ferva, assim, por 3 minutos, desligue o fogo e abafe por 15 minutos. Coe, adoce com mel e sirva.

2. Chá de erva-doce com hortelã

Ingredientes:

200 ml de água

2 colheres de sopa de sementes de erva-doce

2 colheres de sopa de hortelã

Modo de preparo:

No momento em que a água ferver, adicione as sementes de erva-doce e a hortelã. Abafe, desse modo, por 10 minutos, coe e sirva.

3. Chá de hibisco com limão

Ingredientes:

1 colher de sopa de hibisco seco

Suco e raspas de 1 limão

500 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo:

Ferva a água, lgo que isso acontecer, adicione hibisco e raspas de limão. Tampe e abafe por 8 minutos. Depois que coar, adicione o suco de limão e mel. Sirva.

4. Chá de folha de acerola

Ingredientes:

15 folhas de acerola

1 litro de água

Canela em pau a gosto

Mel para adoçar

Modo de preparo:

Ferva a água, adicione as folhas de acerola e canela. Em terceiro lugar, abafe por 8 minutos, coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

5. Chá de folhas de cajueiro com limão

Ingredientes:

250 ml de água

1 colher de chá de folhas secas de cajueiro

Suco de 1/2 limão

Mel para adoçar

Modo de preparo:

Ferva a água. Logo depois, adicione as folhas de cajueiro e o suco de limão. Abafe por 5 minutos, coe e adoce com mel. Sirva.

6. Chá de folhas de goiabeira

Ingredientes:

5 folhas frescas de goiabeira

240 ml de água

1 fatia de gengibre

Mel a gosto

Modo de preparo:

Ferva a água, logo após, adicione as folhas de goiabeira e o gengibre. Abafe por 8 minutos, coe e adoce com mel. Sirva.

Benefícios dos Chás Naturais

Em síntese, esses chás não apenas ajudam a reforçar o sistema imunológico, mas também oferecem uma maneira prática de se aquecer e cuidar da saúde de forma natural. No entanto, é importante lembrar que, apesar de ser uma excelente alternativa para melhorar a imunidade, eles não substituem tratamentos médicos. Portanto, em caso de sintomas persistentes, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde.