Dia D da Mulher: 18 de março. Confira programação da Unimed

Em celebração ao Mês da Mulher, a Unimed Sul Capixaba promove, nesta terça-feira, 18 de março, o “Dia D Mulher”. O evento, gratuito e aberto ao público feminino, acontecerá das 15h às 19h30, na Praça de Alimentação do Shopping Sul. Seu objetivo é proporcionar momentos de descontração, autoestima e bem-estar para todas as participantes.

Atrações exclusivas para o público feminino

De acordo com a instiuição, durante o evento, as mulheres poderão aproveitar diversas atividades pensadas para o autocuidado e a valorização pessoal. Entre as atrações, está uma apresentação de stand-up comedy, que ficará por conta da Palmas Produções, trazendo risadas e entretenimento para o público. Além disso, haverá degustação de produtos focados em beleza feminina, para que as participantes conheçam novidades e aproveitem dicas de cuidados. Para completar, serão distribuídos brindes especiais, tornando o dia ainda mais inesquecível.

Autocuidado e valorização pessoal

Segundo Adriana Sarzedas, nutricionista e gestora de promoção da saúde da Unimed Sul Capixaba, a realização de eventos como esse é essencial para reforçar a importância do autocuidado na rotina feminina. “Nosso objetivo é criar uma experiência única, onde as mulheres possam se conectar com momentos de prazer e reflexão, sempre fortalecendo a autoestima e o cuidado consigo mesmas”, afirmou Adriana.

Uma oportunidade imperdível para as mulheres

O “Dia D Mulher” oferece não apenas entretenimento, mas também um espaço para as mulheres se cuidarem, relaxarem e se sentirem valorizadas. A Unimed Sul Capixaba, com esta iniciativa, reafirma seu compromisso com a saúde e o bem-estar de toda a comunidade feminina. Não perca essa chance de cuidar de si mesma em um evento leve e cheio de surpresas!

O evento é totalmente gratuito, basta comparecer e aproveitar o momento dedicado a você!

