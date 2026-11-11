Dia do Zumbido: saiba quando o chiado no ouvido exige atenção

Hoje, 11 de novembro, é o Dia Nacional de Conscientização sobre o Zumbido. A data integra o Novembro Laranja, campanha que chama a atenção para os cuidados com a saúde auditiva.

Imagine estar em um ambiente silencioso e começar a ouvir um apito, chiado ou assobio sem nenhuma fonte sonora por perto. Essa percepção caracteriza o zumbido no ouvido, um sintoma que pode durar segundos ou persistir por meses.

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Em algumas pessoas, o incômodo interfere no sono, na concentração e nas atividades cotidianas. Além disso, nem toda sensibilidade aos sons significa zumbido.

Misofonia e hiperacusia, por exemplo, também provocam desconforto auditivo, mas apresentam características diferentes. Por isso, reconhecer cada condição ajuda a identificar os sinais e buscar atendimento adequado.

O que causa zumbido no ouvido?

O zumbido não representa uma doença específica, mas um sintoma que pode ter diferentes origens. Entre as causas mais comuns estão alterações na audição, exposição a ruídos intensos e envelhecimento natural do sistema auditivo.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), outros fatores também podem desencadear o problema:

Infecções no ouvido;

Acúmulo de cera;

Uso de determinados medicamentos;

Lesões na cabeça ou no pescoço;

Doença de Ménière;

Alterações na articulação da mandíbula.

A exposição prolongada a sons muito altos merece atenção especial. O barulho intenso pode danificar permanentemente as células do ouvido interno e provocar perda auditiva.

Além disso, o estresse e as alterações emocionais podem aumentar a percepção do zumbido. Entretanto, esses fatores não explicam automaticamente a origem do sintoma.

Outro ponto importante: uma pessoa pode apresentar zumbido mesmo sem perceber dificuldades para escutar.

Zumbido, misofonia e hiperacusia: quais são as diferenças?

Embora essas condições envolvam desconforto relacionado aos sons, cada uma apresenta características próprias.

Zumbido

É a percepção de um som sem uma fonte externa correspondente. Pode aparecer como chiado, apito, assobio ou pulsação.

Misofonia

Provoca reações emocionais intensas diante de determinados sons. Mastigação, respiração, pigarro e digitação podem desencadear irritação, ansiedade e angústia.

Nesse caso, o problema não depende necessariamente da intensidade do barulho, mas da reação ao estímulo específico.

Hiperacusia

Caracteriza-se pela redução da tolerância aos sons. Barulhos comuns, como conversas, trânsito e eletrodomésticos, podem parecer excessivamente altos ou até dolorosos.

As três condições podem ocorrer simultaneamente. Entretanto, não representam o mesmo problema e exigem investigação adequada.

Quando o zumbido no ouvido exige atendimento médico?

Um chiado breve e ocasional nem sempre indica uma alteração grave. Porém, quando o sintoma aparece repetidamente, persiste ou prejudica o sono e a concentração, merece avaliação.

Também é importante observar outros sinais, como:

Tontura;

Sensação de ouvido tampado;

Dificuldade para escutar;

Alterações na percepção dos sons;

Zumbido frequente ou prolongado.

O surgimento repentino de zumbido acompanhado de perda auditiva exige atendimento médico imediato. A perda súbita da audição representa uma urgência otorrinolaringológica.

Além disso, tontura intensa e alterações neurológicas também justificam avaliação sem demora.

Como identificar a causa e quais tratamentos existem?

A investigação começa com uma avaliação clínica. O profissional considera quando o sintoma surgiu, como é o som percebido e quais outros sinais acompanham o quadro.

A audiometria permite verificar a capacidade auditiva. Dependendo dos sintomas e dos resultados iniciais, exames de imagem, como ressonância magnética ou tomografia, podem ajudar na investigação.

O tratamento depende da causa identificada. Quando o zumbido está relacionado ao excesso de cera ou a uma infecção, por exemplo, tratar essas condições pode aliviar o incômodo.

Nos casos associados à perda auditiva, aparelhos auditivos podem ajudar. Terapias sonoras e acompanhamento psicológico, incluindo terapia cognitivo-comportamental, também podem integrar o tratamento.

Isso acontece porque alterações na audição podem modificar a maneira como o cérebro processa os estímulos sonoros.

A OMS destaca que não existe um medicamento comprovadamente eficaz para eliminar o zumbido em todas as pessoas. Portanto, promessas de cura rápida ou soluções universais exigem cautela.

Como proteger a audição e prevenir o zumbido?

A prevenção começa com cuidados simples no cotidiano. Evitar a exposição prolongada a ruídos intensos ajuda a preservar as estruturas responsáveis pela audição.

Algumas medidas importantes incluem:

Controlar o volume dos fones de ouvido;

Fazer pausas durante o uso de dispositivos sonoros;

Utilizar proteção auditiva em ambientes barulhentos;

Evitar permanecer por muito tempo perto de fontes de ruído intenso;

Procurar avaliação quando o zumbido aparecer repetidamente.

Neste 11 de novembro, o Dia Nacional de Conscientização sobre o Zumbido reforça a importância de não ignorar alterações auditivas.

Quanto mais cedo a pessoa investiga o sintoma, maiores são as possibilidades de identificar causas tratáveis e reduzir os impactos na qualidade de vida.