Norovírus: o perigo dos cruzeiros pode chegar até você?

Mais de 200 pessoas, entre passageiros e tripulantes, se infectaram com norovírus durante a viagem do cruzeiro Queen Mary 2.. O surto afetou 224 passageiros e 17 tripulantes. A jornada segue até 6 de abril, enquanto o surto continua. Em outro cruzeiro, o Seabourn Encore, 12 hóspedes e 22 tripulantes também se infectaram. A viagem desse cruzeiro termina em 9 de abril.

Os infectados foram isolados em ambos os cruzeiros para evitar a disseminação do vírus. O CDC monitora de perto a situação, pois o norovírus se espalha rapidamente e pode afetar muitos passageiros e tripulantes.

O norovírus é um vírus altamente contagioso, transmitido por alimentos e água contaminados ou pelo contato direto com pessoas infectadas. Sua transmissão é eficiente, tornando a doença comum em ambientes fechados, como cruzeiros e hospitais.

Os sintomas surgem rapidamente, geralmente poucas horas após a infecção, e incluem febre, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, cansaço, dores musculares e dor de cabeça. O surto nos cruzeiros destaca a importância de adotar medidas rigorosas de higiene e isolamento para controlar a propagação do vírus.

O tratamento do norovírus costuma ser clínico, sendo recomendado, assim, o repouso e a ingestão de líquidos para aliviar sintomas e evitar a desidratação, além de analgésico ou antitérmicos para reduzir febre e dores, quando necessário. Em casos mais graves é recomendada, principalmente, a internação para receber soro e medicação na veia.

