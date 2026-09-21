Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência reforça inclusão
Data de 21 de setembro reforça direitos, acessibilidade e combate ao capacitismo na busca por uma sociedade mais inclusiva.
Celebrado em 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência reforça a importância da inclusão, da acessibilidade e da participação social. A data foi instituída pela Lei nº 11.133, em 2005.
Mais do que marcar uma data no calendário, o movimento chama atenção para barreiras que ainda dificultam o acesso das pessoas com deficiência a diferentes espaços da sociedade.
Leia também – Doação de órgãos: como registrar sua vontade e avisar a família
A inclusão, desse modo, envolve direitos como educação, saúde, trabalho, transporte, cultura, lazer, comunicação e acesso à informação. Por isso, a acessibilidade precisa fazer parte de diferentes áreas da vida cotidiana.
Por que o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é importante?
A data ajuda a ampliar o debate sobre direitos e a combater formas de discriminação. Também reforça que inclusão não significa apenas permitir a entrada em determinado espaço.
A participação precisa ocorrer com autonomia, segurança e igualdade de oportunidades. A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) estabelece esse princípio e define, acima de tudo, medidas para eliminar diferentes tipos de barreiras. O conceito de acessibilidade, dessa forma, inclui o acesso a:
- espaços públicos e privados;
- transporte;
- comunicação;
- informação;
- tecnologias;
- serviços;
- equipamentos;
- atividades culturais e de lazer.
Quais barreiras dificultam a inclusão?
A legislação brasileira reconhece que os obstáculos podem aparecer de diferentes maneiras. Eles não se limitam a escadas, calçadas inadequadas ou falta de elevadores. Entre as barreiras previstas na LBI estão:
- urbanísticas: presentes em vias e espaços públicos;
- arquitetônicas: encontradas em edifícios;
- nos transportes: relacionadas aos sistemas e meios de transporte;
- na comunicação e informação: quando dificultam o acesso a mensagens e conteúdos;
- atitudinais: comportamentos que prejudicam a participação social;
- tecnológicas: dificuldades de acesso a tecnologias.
Uma informação sem recursos adequados também pode impedir a participação de uma pessoa, por isso, essa definição amplia a compreensão sobre acessibilidade.
O que é capacitismo?
O capacitismo envolve atitudes, comportamentos ou práticas que discriminam pessoas em razão da deficiência.
O enfrentamento desse problema exige mudanças nas relações sociais e nos ambientes. Nesse sentido, também é importante ouvir as próprias pessoas com deficiência na construção de soluções.
A Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência reconhece o combate ao capacitismo como parte das ações de inclusão e igualdade de oportunidades.
Como a inclusão aparece no dia a dia?
A acessibilidade precisa alcançar diferentes momentos da vida. A LBI assegura direitos em áreas como educação, trabalho, saúde, transporte, cultura, esporte e lazer.
Na prática, isso significa criar condições para que a pessoa possa:
- estudar com os recursos necessários;
- trabalhar em ambiente acessível;
- utilizar serviços de saúde;
- circular com segurança;
- acessar informações;
- participar de atividades culturais;
- utilizar transporte;
- tomar decisões sobre a própria vida.
Em 2025, uma nova legislação também ampliou as exigências de acessibilidade na comunicação. A Lei nº 15.249 passou a prever sistemas de comunicação aumentativa e alternativa de baixa tecnologia em espaços públicos e abertos ao público.
Acessibilidade também vale para campanhas e informações
A comunicação acessível ganhou uma regra específica em 2024. Conforme a Lei nº 14.863, campanhas sociais, preventivas e educativas devem ser acessíveis às pessoas com deficiência.
Isso inclui iniciativas de saúde, prevenção e conscientização. O objetivo é garantir que a informação chegue ao público de forma compreensível e utilizável.
O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, portanto, reforça uma questão que ultrapassa a data de 21 de setembro. Garantir inclusão exige eliminar barreiras e criar condições para que cada pessoa participe da sociedade com autonomia, segurança e igualdade.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726