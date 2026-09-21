Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência reforça inclusão

Celebrado em 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência reforça a importância da inclusão, da acessibilidade e da participação social. A data foi instituída pela Lei nº 11.133, em 2005.

Mais do que marcar uma data no calendário, o movimento chama atenção para barreiras que ainda dificultam o acesso das pessoas com deficiência a diferentes espaços da sociedade.

Leia também – Doação de órgãos: como registrar sua vontade e avisar a família

A inclusão, desse modo, envolve direitos como educação, saúde, trabalho, transporte, cultura, lazer, comunicação e acesso à informação. Por isso, a acessibilidade precisa fazer parte de diferentes áreas da vida cotidiana.

Por que o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é importante?

A data ajuda a ampliar o debate sobre direitos e a combater formas de discriminação. Também reforça que inclusão não significa apenas permitir a entrada em determinado espaço.

A participação precisa ocorrer com autonomia, segurança e igualdade de oportunidades. A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) estabelece esse princípio e define, acima de tudo, medidas para eliminar diferentes tipos de barreiras. O conceito de acessibilidade, dessa forma, inclui o acesso a:

espaços públicos e privados;

transporte;

comunicação;

informação;

tecnologias;

serviços;

equipamentos;

atividades culturais e de lazer.

Quais barreiras dificultam a inclusão?

A legislação brasileira reconhece que os obstáculos podem aparecer de diferentes maneiras. Eles não se limitam a escadas, calçadas inadequadas ou falta de elevadores. Entre as barreiras previstas na LBI estão:

urbanísticas: presentes em vias e espaços públicos;

arquitetônicas: encontradas em edifícios;

nos transportes: relacionadas aos sistemas e meios de transporte;

na comunicação e informação: quando dificultam o acesso a mensagens e conteúdos;

atitudinais: comportamentos que prejudicam a participação social;

tecnológicas: dificuldades de acesso a tecnologias.

Uma informação sem recursos adequados também pode impedir a participação de uma pessoa, por isso, essa definição amplia a compreensão sobre acessibilidade.

O que é capacitismo?

O capacitismo envolve atitudes, comportamentos ou práticas que discriminam pessoas em razão da deficiência.

O enfrentamento desse problema exige mudanças nas relações sociais e nos ambientes. Nesse sentido, também é importante ouvir as próprias pessoas com deficiência na construção de soluções.

A Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência reconhece o combate ao capacitismo como parte das ações de inclusão e igualdade de oportunidades.

Como a inclusão aparece no dia a dia?

A acessibilidade precisa alcançar diferentes momentos da vida. A LBI assegura direitos em áreas como educação, trabalho, saúde, transporte, cultura, esporte e lazer.

Na prática, isso significa criar condições para que a pessoa possa:

estudar com os recursos necessários;

trabalhar em ambiente acessível;

utilizar serviços de saúde;

circular com segurança;

acessar informações;

participar de atividades culturais;

utilizar transporte;

tomar decisões sobre a própria vida.

Em 2025, uma nova legislação também ampliou as exigências de acessibilidade na comunicação. A Lei nº 15.249 passou a prever sistemas de comunicação aumentativa e alternativa de baixa tecnologia em espaços públicos e abertos ao público.

Acessibilidade também vale para campanhas e informações

A comunicação acessível ganhou uma regra específica em 2024. Conforme a Lei nº 14.863, campanhas sociais, preventivas e educativas devem ser acessíveis às pessoas com deficiência.

Isso inclui iniciativas de saúde, prevenção e conscientização. O objetivo é garantir que a informação chegue ao público de forma compreensível e utilizável.

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, portanto, reforça uma questão que ultrapassa a data de 21 de setembro. Garantir inclusão exige eliminar barreiras e criar condições para que cada pessoa participe da sociedade com autonomia, segurança e igualdade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui