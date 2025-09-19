Diabetes tipo 5 é reconhecida: saiba os diferentes tipos da doença

De acordo com a Federação Internacional de Diabetes (IDF) reconheceu oficialmente a diabetes tipo 5 como uma nova categoria da doença. Essa forma está relacionada à desnutrição na infância, que compromete o desenvolvimento do pâncreas e reduz a produção de insulina. Apesar do nome, especialistas destacam que existem mais de dez tipos diferentes de diabetes, e a classificação vai muito além da simples numeração.

O reconhecimento chama atenção para a importância de compreender a diversidade da doença. Afinal, cada tipo tem causas, sintomas e tratamentos específicos. A novidade reforça que a saúde metabólica está diretamente ligada a fatores genéticos, ambientais e sociais. Por isso, identificar corretamente a forma da diabetes faz toda a diferença para oferecer terapias eficazes e aumentar a qualidade de vida dos pacientes.

Leia também – Controle do diabetes exige cuidado integrado e mudança de hábitos

Principais tipos de diabetes

A diabetes tipo 1 ocorre quando o sistema imunológico destrói células do pâncreas, exigindo insulina por toda a vida. Já a tipo 2, mais comum, está associada ao sobrepeso e ao estilo de vida, mas também pode atingir pessoas com predisposição genética. Outro tipo frequente é a gestacional, que surge durante a gravidez e exige acompanhamento especial para proteger mãe e bebê.

Formas raras e recém-reconhecidas

Pesquisadores já identificaram subtipos menos conhecidos, como a diabetes neonatal e a MODY, ligadas a alterações genéticas, além da tipo 3c, provocada por danos no pâncreas. Agora, a inclusão da tipo 5 amplia o debate e coloca em evidência o impacto da desnutrição como fator determinante em países de baixa renda.

Com a ciência em constante evolução, compreender cada variação torna-se essencial para salvar vidas.