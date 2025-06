Dieta cetogênica e jejum: 6 mitos e verdades revelados

A dieta cetogênica e o jejum intermitente ganharam força, principalmente, entre quem busca emagrecer, ter mais disposição e cuidar da saúde.

A cetogênica reduz carboidratos, prioriza gorduras boas e usa proteínas de forma moderada. Assim, o corpo entra em cetose e passa a queimar gordura como fonte de energia.

Já o jejum intermitente alterna períodos de alimentação e abstinência, como no protocolo 16×8 (16 horas sem comer e 8 horas com alimentação).

Emagrece rápido — Verdade. A cetogênica queima gordura e elimina líquidos, acelerando, dessa forma, a perda de peso.

Pode comer gordura à vontade — Mito. É essencial priorizar gorduras saudáveis, como azeite, abacate e castanhas.

Ajuda a controlar o apetite — Verdade. O jejum melhora a saciedade e ajuda a controlar a fome emocional.

Faz perder músculos — Mito. Isso só ocorre sem ingestão adequada de proteínas ou treino de força.

Podem ser combinados — Verdade. Juntos, eles melhoram a saciedade, mas exigem acompanhamento profissional.

Servem para qualquer pessoa — Mito. Grávidas, lactantes, diabéticos e quem tem doenças crônicas precisam, desse modo, de avaliação médica.

De acordo com especialistas, “Essas estratégias – dieta cetogênica e jejum intermitente funcionam, mas precisam ser personalizadas”, para gerarem qualidade de vida de forma segura.

