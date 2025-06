Dieta MIND pode reduzir risco de Alzheimer – comece hoje

De acordo com estudo publicado pelo Centro de Câncer da Universidade do Havaí e pela Universidade do Sul da Califórnia, após avaliação de quase 93 mil americanos. Os resultados indicam que adesão à dieta MIND, que combina elementos das dietas DASH (plano alimentar projetado para ajudar a controlar ou prevenir a hipertensão) e Mediterrânea, reduziu em 25 % o risco de Alzheimer e demência relacionada.

Como o estudo foi conduzido

Acompanhou participantes entre 45 e 75 anos ao longo de 10 anos.

Identificou mais de 21 000 casos de demência entre os participantes.

Constatou que quem seguiu ou melhorou o padrão alimentar teve risco 25 % menor de desenvolver demência, mesmo quem aderiu tardiamente.

Por que a dieta MIND protege o cérebro

A dieta enfatiza alimentos com ação neuroprotetora e anti-inflamatória:

Folhas verdes, nozes, grãos integrais, feijão

Azeite extravirgem, frutas vermelhas, peixes e aves.

Esses ingredientes fornecem, principalmente, polifenóis, antioxidantes e gorduras saudáveis que sustentam a saúde cerebral.

Benefícios até se começar tarde

Conforme informações, nunca é tarde para adotar hábitos saudáveis. Mesmo iniciando na meia-idade, a alimentação orientada pela dieta MIND continua oferecendo proteção efetiva contra demência.

Impacto comprovado por evidências

Estudos anteriores já apontavam redução de até 53 % no risco de Alzheimer em quem segue a dieta rigorosamente, e até 35 % com adesão moderada. Pesquisas com autópsias confirmam, assim, que ela também retarda o envelhecimento cerebral em anos.

Dicas para começar a dieta MIND hoje

Inclua folhas verdes diárias e frutas vermelhas de 2 a 3 vezes por semana

Priorize grãos integrais, azeite de oliva, peixes e aves

Limite carne vermelha, queijos gordurosos, manteiga, frituras e doces industrializados.

A dieta MIND representa, desse modo, uma estratégia alimentar eficaz para proteger a saúde cerebral. Ao combinar hábitos alimentares simples, você reduz o risco de Alzheimer em até 25 %, mesmo se iniciar mais tarde. Adote, por certo, hoje mesmo um cardápio rico em alimentos protetores e preserve sua memória a longo prazo.