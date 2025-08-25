Aqui Notícias
Saúde e Bem-estar

Dificuldade em emagrecer? A ciência explica 5 motivos básicos

Beatriz Fraga Beatriz Fraga

A foto alude ao ato de se pesar
FOTO: Pixabay

Emagrecer nem sempre depende de força de vontade. De acordo com pesquisas em saúde e nutrição, o corpo possui mecanismos biológicos que dificultam a perda de peso e podem até neutralizar os ganhos dos exercícios. Além disso, fatores genéticos, ambientais e socioeconômicos influenciam fortemente nosso peso. Entender essas verdades ajuda, desse modo, a reduzir o estigma e a adotar estratégias mais realistas de bem-estar.

Leia também – Siga 10 passos para emagrecer de forma saudável e duradoura

1. Vai contra a nossa biologia

  • O corpo reage à perda de peso com adaptação metabólica: o metabolismo desacelera e hormônios da fome aumentam.
  • Esse mecanismo evolutivo protege contra escassez de alimentos, mas hoje dificulta manter o peso perdido.
  • Mesmo dietas bem-sucedidas podem gerar recuperação do peso, sem indicar falha pessoal.

2. Não é questão de força de vontade

  • Genética influencia a fome, a saciedade e a queima de calorias.
  • Fatores ambientais, como acesso a alimentos saudáveis e tempo para cozinhar, também pesam.
  • Reduzir o emagrecimento a autocontrole reforça estigmas e aumenta estresse.

3. Calorias não são tudo

  • Rótulos fornecem estimativas; absorção energética varia conforme digestão e microbiota.
  • Alimentos diferentes afetam saciedade e metabolismo de formas distintas.
  • Dietas radicais podem gerar perda temporária, mas não sustentam a saúde a longo prazo.

4. Exercício é ótimo para a saúde — mas não necessariamente para emagrecer

  • O corpo compensa o gasto calórico com menor movimentação ou mais fome.
  • Benefícios do exercício incluem saúde cardiovascular, força muscular e bem-estar mental, mesmo sem perda de peso significativa.

5. Melhorias na saúde não exigem emagrecimento

  • Alimentação balanceada, atividade física e sono adequado já melhoram colesterol, pressão, glicemia e sensibilidade à insulina.
  • Focar no comportamento saudável é mais eficaz do que perseguir um número na balança.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Beatriz Fraga
Beatriz Fraga

[email protected]

Assuntos:

CuidadosEmagrecimentoSaúde

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por