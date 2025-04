Doação de córneas: ato de esperança e amor

Na última quinta-feira, 24 de abril, o Hospital Unimed Sul Capixaba realizou uma captação de córneas que emocionou a todos. O gesto de generosidade partiu de uma mãe que, apesar da dor imensa pela perda de sua filha de 18 anos, tomou uma decisão corajosa e solidária: autorizar a doação das córneas da jovem. A paciente, que enfrentava complicações respiratórias devido a uma doença crônica, veio a falecer, mas sua partida deu início a uma nova chance de vida para outros.

Durante toda a internação, a mãe esteve ao lado da filha, oferecendo cuidados e apoio. Mesmo no momento da perda, ela escolheu transformar sua dor em esperança, autorizando a doação de órgãos. A equipe multidisciplinar da Unimed Sul Capixaba demonstrou empatia e respeito, acolhendo a mãe em cada etapa desse processo delicado. A decisão da família trouxe não apenas consolo, mas também a possibilidade de restaurar a visão de pessoas que aguardam na fila por um transplante de córneas.

Grazielle Grillo, diretora de Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba, destacou a importância do apoio emocional e da sensibilidade da equipe nesses momentos. “A doação é um símbolo profundo de amor. A mãe entendeu que, ao autorizar esse gesto, sua filha continuaria a ver o mundo, de uma forma especial”, afirmou Grazielle. Desde 2023, a cooperativa contribui para o transplante de órgãos, incluindo córneas, rins e fígado. A instituição, dessa forma, segue promovendo ações de conscientização sobre a importância da doação.

