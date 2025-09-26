“Doação de Órgãos. Você diz sim, o Brasil inteiro agradece” - entenda

O Ministério da Saúde lançou, em São Paulo, uma campanha nacional para estimular a doação de órgãos. A iniciativa busca reduzir a recusa familiar, que ainda chega a 45% dos casos no Brasil. O governo destaca a segurança do Sistema Nacional de Transplantes, reconhecido internacionalmente pela transparência e pelo rigor técnico. A mensagem central é simples: falar sobre o desejo de doar pode mudar vidas.

Muitas famílias negam a doação porque não sabem qual era a vontade do ente querido. Esse silêncio em vida cria insegurança no momento mais delicado. Ao contrário do que já foi no passado, hoje não existem barreiras culturais ou religiosas significativas no país. Assim, a principal barreira permanece sendo a falta de diálogo. Por isso, a campanha reforça: declare seu desejo e converse com quem ama.

Política Nacional de Doação de Órgãos e Transplantes

Durante o evento, o Ministério também lançou a Política Nacional de Doação e Transplantes. O regulamento organiza princípios e diretrizes do sistema, fortalecendo ética, transparência e gratuidade no acesso pelo SUS. A nova norma traz avanços importantes, como a inclusão dos transplantes de intestino delgado e multivisceral na rede pública.

Outra inovação é o uso rotineiro da membrana amniótica, obtida da placenta após o parto, em pacientes queimados. Esse recurso acelera a cicatrização, reduz dores e diminui riscos de infecção, principalmente em crianças.

SUS e a liderança mundial em transplantes

O Brasil ocupa a terceira posição mundial em número de transplantes. No entanto, lidera quando se trata de procedimentos realizados totalmente por um sistema público. Somente no primeiro semestre deste ano, o país registrou 14,9 mil transplantes, o maior número da série histórica.

Ainda assim, mais de 80 mil pessoas aguardam na fila. Se houvesse menos recusas familiares, milhares de vidas seriam transformadas. Por isso, a campanha, com o mote “Doação de Órgãos. Você diz sim, o Brasil inteiro agradece”, convida todos a declararem sua vontade de doar e conversarem com suas famílias.