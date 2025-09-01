Setembro Verde: ES registra aumento de 57% nos transplantes de córneas

O Espírito Santo iniciou o Setembro Verde com um marco histórico. De janeiro a julho deste ano, o número de transplantes de córneas cresceu 57% em comparação ao mesmo período de 2024. O avanço reforça a importância da campanha, que há 10 anos mobiliza a população para conscientizar sobre a doação de órgãos. De acordo com a Central Estadual de Transplantes (CET-ES), foram 264 cirurgias em 2025 contra 167 no ano anterior. Em 2024, o total foi de 323 procedimentos.

O transplante de córnea devolve visão, reduz dores e restaura a função ocular em pacientes com doenças graves ou lesões. A coordenadora da CET-ES, Maria Machado, destacou ainda outro dado relevante: o aumento nas notificações de morte encefálica. Esse avanço, segundo ela, reflete o fortalecimento do trabalho das Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos (CIHDOTTs). Ações como treinamentos e capacitações intensificaram a atuação das equipes e ampliaram o número de entrevistas com familiares de potenciais doadores.

Avanços na doação de órgãos

Além do salto nos transplantes, o Estado registrou 201 notificações de morte encefálica até julho, frente a 188 no mesmo período de 2024. Foram realizadas 117 entrevistas com familiares, mas 57% recusaram a doação. Ainda assim, os números confirmam a consolidação de esforços para fortalecer a Política Nacional de Transplantes. Atualmente, 2.640 capixabas aguardam na fila: sete por coração, 41 por fígado, 1.067 por rim e 1.525 por córnea.

Parcerias e cronograma de setembro

Para ampliar resultados, a Sesa firmou cooperação com a Defensoria Pública Estadual, garantindo suporte jurídico em casos sensíveis. Já em setembro, a CET-ES realiza fóruns regionais, cursos e ações educativas nas regiões Norte, Central e Sul. O mês, instituído pela Lei 10.374/2015, se tornou referência na mobilização sobre doação de órgãos, simbolizado pela cor verde, que representa vida, esperança e renovação.