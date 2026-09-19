Doenças crônicas: atitudes simples ajudam a tornar o tratamento mais seguro

Conviver com uma doença crônica significa lidar com consultas, exames, medicamentos e decisões de saúde por longos períodos. Nesse caminho, pequenos cuidados podem ajudar a evitar problemas.

Diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e doenças respiratórias crônicas estão entre as principais doenças não transmissíveis. Elas podem atingir pessoas de diferentes idades e, muitas vezes, exigem acompanhamento contínuo.

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A Organização Mundial da Saúde (OMS) escolheu justamente esse grupo de doenças como tema do Dia Mundial da Segurança do Paciente de 2026. A campanha reforça a importância de um cuidado seguro durante toda a jornada de tratamento.

Como reduzir riscos durante o tratamento de doenças crônicas?

O primeiro passo é participar ativamente do próprio cuidado. Isso significa entender o diagnóstico, saber quais tratamentos estão em andamento e esclarecer dúvidas antes de sair da consulta.

O Ministério da Saúde recomenda que pacientes e familiares perguntem qual é o objetivo do tratamento, como usar os medicamentos e quais reações exigem atenção. Também vale perguntar quando será necessário retornar ao serviço de saúde.

Se alguma orientação parecer confusa, peça uma nova explicação. O profissional pode apresentar a informação em uma linguagem mais simples. Essa participação ajuda a identificar possíveis problemas e melhora a continuidade do cuidado.

Por que o acompanhamento contínuo é importante?

Doenças crônicas costumam exigir acompanhamento durante longos períodos. Por isso, consultas e exames não devem ocorrer apenas quando surgem sintomas.

O acompanhamento permite avaliar a evolução da doença e ajustar o tratamento quando necessário. Ele também ajuda a organizar informações entre diferentes profissionais e serviços de saúde.

A necessidade de cuidados frequentes também aumenta os pontos de contato entre o paciente e o sistema de saúde. Segundo a OMS, uma em cada dez pessoas sofre algum dano durante a assistência à saúde. Cerca de metade desses danos pode ser evitada.

Quais cuidados o paciente pode adotar?

Algumas atitudes simples ajudam a tornar o tratamento mais seguro:

mantenha seus dados de saúde atualizados;

informe os medicamentos que utiliza;

tire dúvidas sobre doses e horários;

pergunte sobre possíveis reações;

anote orientações importantes;

leve um acompanhante quando precisar;

compareça às consultas e aos exames programados;

comunique mudanças ou piora dos sintomas.

Também é importante informar à equipe sobre outros tratamentos realizados. Essa informação ajuda os profissionais a compreenderem melhor o conjunto de cuidados necessários.

Quais doenças exigem atenção contínua?

As doenças cardiovasculares, os cânceres, o diabetes e as doenças respiratórias crônicas estão entre as principais doenças não transmissíveis. No conjunto, elas respondem por 74% das mortes no mundo, segundo a OMS.

O Ministério da Saúde também destaca fatores de risco que podem ser modificados. Entre eles estão tabagismo, consumo prejudicial de álcool, alimentação inadequada e falta de atividade física. A obesidade também pode aumentar o risco de outras doenças crônicas.

Prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento fazem parte da mesma jornada. Por isso, segurança não significa apenas evitar erros dentro de um hospital.

Segurança do paciente também depende da comunicação

A campanha de 2026 usa o lema “Cuidado seguro para a vida!”. A proposta chama atenção para todas as etapas do cuidado, incluindo prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e autocuidado.

No Brasil, o Ministério da Saúde reforça a participação de pacientes e familiares como parte das estratégias de segurança. A orientação vale tanto para quem utiliza o SUS quanto para quem recebe atendimento em outros serviços.

Em caso de piora repentina ou emergência, a orientação é procurar atendimento imediatamente. No Brasil, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atende pelo telefone 192.

Cuidar da própria saúde também envolve fazer perguntas, guardar informações e acompanhar o tratamento. Essas atitudes não substituem a equipe de saúde, mas ajudam o paciente a participar de decisões mais seguras.

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