Doenças inflamatórias intestinais crescem cinco vezes no Brasil

Casos de doença de Crohn e retocolite ulcerativa aumentaram entre 2012 e 2025; estudo aponta avanço contínuo

Dor abdominal, diarreia persistente e alterações no funcionamento do intestino podem indicar diferentes problemas de saúde. Entre eles estão as doenças inflamatórias intestinais (DII), um grupo de enfermidades crônicas que inclui a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa.

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No Brasil, essas condições ganharam espaço nos últimos anos. Um estudo apresentado no 74º Congresso Brasileiro de Coloproctologia aponta que a incidência das DII aumentou cinco vezes entre 2012 e 2025.

O que são doenças inflamatórias intestinais?

As DII provocam uma inflamação crônica no intestino e envolvem alterações no funcionamento do sistema imunológico. Entre as principais formas estão a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa.

Essas doenças apresentam causas multifatoriais. Portanto, diferentes fatores podem participar do seu desenvolvimento, como predisposição genética e condições ambientais.

De acordo com o pesquisador Abel Quaresma, da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, estudos também apontam relações com mudanças nos hábitos alimentares e outros fatores ambientais.

Por isso, os pesquisadores ainda não identificaram uma causa única para o crescimento das DII.

Casos aumentam no Brasil

O levantamento analisou registros do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme os dados, a quantidade de pessoas com DII passou de 30 para 158 casos por 100 mil habitantes.

O período analisado corresponde aos anos de 2012 a 2025. Além disso, o número de novos diagnósticos anuais também subiu.

A taxa passou de 9,35 para 12,34 novos casos por 100 mil habitantes no período.

Pesquisadores de instituições brasileiras e estrangeiras participaram do estudo. Entre elas estão USP, Unicamp, PUC-PR, Unoesc e Universidade de Calgary, no Canadá.

Por que os casos podem estar aumentando?

Os pesquisadores apontam diferentes fatores para explicar esse crescimento. Entre eles aparecem mudanças ambientais e transformações nos hábitos alimentares.

A alimentação também passou por mudanças importantes nas últimas décadas. Nesse cenário, o consumo de alimentos ultraprocessados chama atenção.

Esses produtos podem conter conservantes, corantes, espessantes e outros aditivos. No entanto, os pesquisadores ainda investigam como esses componentes podem participar do desenvolvimento das DII.

Assim, o aumento dos casos não permite atribuir a doença a um único alimento ou comportamento.

O que pode acontecer nos próximos anos?

O estudo também apresenta uma projeção para o futuro. Os pesquisadores estimam que a incidência de novos casos poderá alcançar 22,7 por 100 mil habitantes em 2035.

Nesse cenário, a quantidade de pessoas com DII chegaria a 264 casos por 100 mil habitantes.

A projeção representa um aumento de 67% em relação ao índice registrado em 2025. Porém, trata-se de uma estimativa e não de um número confirmado.

O crescimento também preocupa pelo impacto do acompanhamento prolongado. Muitos pacientes recebem o diagnóstico ainda jovens e precisam controlar a doença durante décadas.

Tratamento controla a inflamação

As doenças inflamatórias intestinais não têm cura. Ainda assim, o tratamento pode controlar a inflamação e reduzir os sintomas.

O acompanhamento médico ajuda a definir a estratégia adequada para cada paciente. Como essas enfermidades apresentam comportamento crônico, o cuidado precisa continuar mesmo durante períodos de melhora.

O tratamento também representa um desafio para o sistema de saúde. Segundo o estudo, alguns medicamentos podem gerar custos de até R$ 500 mil por ano por paciente.

Por isso, reconhecer o crescimento das DII ajuda a ampliar a atenção aos sintomas e ao diagnóstico precoce.

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