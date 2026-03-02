Doenças raras: SUS reduz diagnóstico para seis meses

O Sistema Único de Saúde avança no diagnóstico de doenças raras. Agora, o SUS oferece sequenciamento completo do exoma na rede pública. Com isso, reduz o tempo médio de diagnóstico de sete anos para seis meses. Além disso, a plataforma deve atender até 20 mil pessoas por ano. Portanto, milhares de famílias ganham resposta mais rápida.

Atualmente, cerca de 13 milhões de brasileiros convivem com doenças raras. No entanto, muitos enfrentam longa peregrinação por consultas. Durante anos, pacientes buscam explicações sem confirmação precisa. Consequentemente, o tratamento também atrasa. Assim, a nova tecnologia muda esse cenário histórico.

Como funciona o sequenciamento no SUS

O Ministério da Saúde incorporou o exame de exoma completo. No mercado, o teste pode custar até R$ 5 mil. Entretanto, o SUS viabiliza o exame por cerca de R$ 1,2 mil. Além disso, o governo investiu R$ 26 milhões nesta fase inicial. Dessa forma, amplia acesso e reduz desigualdades.

Profissionais coletam o material com um simples cotonete bucal. Em seguida, laboratórios analisam o DNA sequenciado. O exame também pode utilizar amostra de sangue. Assim, médicos geneticistas recebem dados mais precisos. Consequentemente, fecham diagnósticos com maior segurança.

Expansão nacional e mais serviços habilitados

O ministro Alexandre Padilha anunciou a ampliação dos serviços. Ele defendeu autonomia científica e tecnológica para o país. Além disso, assinou habilitação de novos centros especializados. Atualmente, 11 estados já operam a plataforma. Contudo, o governo pretende alcançar todas as unidades até abril de 2026.

Segundo o coordenador Natan Monsores, a triagem começa nos serviços de referência. Depois, equipes encaminham pacientes aos polos de sequenciamento. Em apenas 90 dias, equipes já realizaram mais de 400 testes. Além disso, emitiram 175 laudos conclusivos. Portanto, os resultados iniciais confirmam eficiência.

Impacto direto no tratamento precoce

O diagnóstico rápido transforma o cuidado clínico. Primeiramente, médicos identificam causas genéticas específicas. Em seguida, definem terapias adequadas com agilidade. Assim, evitam agravamentos irreversíveis. Além disso, melhoram qualidade de vida desde a infância.

A tecnologia também auxilia em atrasos do desenvolvimento infantil. Ela identifica deficiências intelectuais e síndromes genéticas raras. Consequentemente, equipes iniciam intervenções precoces. Quanto antes o tratamento começa, melhores são os resultados.

O ministério também anunciou terapia gênica para atrofia muscular espinhal. Essa condição pode ser letal sem intervenção rápida. No entanto, crianças tratadas interrompem a progressão da doença. Portanto, a inovação salva vidas e reduz sequelas.

Participação das associações e desafio da informação

Representantes de pacientes celebraram os avanços recentes. Entretanto, elas pedem maior divulgação dos serviços disponíveis. Muitas famílias ainda desconhecem o direito ao exame. Por isso, informação clara se torna prioridade estratégica. Além disso, entidades defendem fortalecimento das associações.

Outro desafio envolve o custo de medicamentos. Mesmo com diagnóstico rápido, terapias exigem financiamento sustentável. Assim, políticas públicas precisam avançar continuamente. Ainda assim, a nova plataforma representa marco histórico. Finalmente, o SUS reduz espera e devolve esperança.

Com base em informações do portal Agência Brasil.