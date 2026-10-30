Doenças reumáticas: conheça os sintomas e os tratamentos

Dores nas articulações, cansaço persistente e dificuldade para realizar tarefas cotidianas podem indicar problemas que exigem atenção. Embora muitas pessoas associem o reumatismo ao envelhecimento, as doenças reumáticas também atingem adultos jovens, crianças e adolescentes.

O Dia Nacional de Luta do Paciente Reumático, celebrado em 30 de outubro, reforça a importância da informação, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. A data integra o calendário oficial da saúde, conforme a Portaria de Consolidação MS nº 1/2017.

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Segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 15 milhões de brasileiros convivem com essas condições. Além de comprometerem a qualidade de vida, elas figuram entre as causas de afastamento do trabalho e aposentadoria precoce por doença.

O que são doenças reumáticas e quais são os sintomas?

As doenças reumáticas, popularmente conhecidas como reumatismo, reúnem mais de 120 condições que afetam articulações, ossos, músculos, cartilagens e tendões. Algumas também comprometem a pele e órgãos dos sistemas respiratório e gastrointestinal.

Entre as doenças mais conhecidas estão a artrite reumatoide, a artrose, a osteoporose, a gota, as tendinites, as bursites, a febre reumática e a fibromialgia.

Os sintomas variam conforme a condição. Algumas doenças provocam inflamação, inchaço e rigidez nas articulações. Outras causam dores persistentes, sensibilidade muscular e limitações nos movimentos.

Na fibromialgia, por exemplo, a pessoa pode apresentar dor generalizada por mais de três meses, sem sinais evidentes de inflamação nos locais doloridos. Além disso, podem surgir cansaço, sono não reparador, alterações de humor e dificuldades de concentração e memória.

Por isso, a persistência dos sintomas merece avaliação profissional, mesmo quando a dor parece leve ou melhora temporariamente.

Quem pode desenvolver reumatismo?

Ao contrário do que muita gente imagina, essas doenças não atingem apenas os idosos. Muitas condições começam entre os 35 e 40 anos, fase em que grande parte das pessoas mantém uma rotina profissional intensa.

Entre os adultos, a osteoartrite, também chamada de artrose, as artrites e as espondiloartrites estão entre as condições frequentes. A espondilite anquilosante, por exemplo, pode provocar dor nas costas e comprometer a mobilidade.

Na infância, as doenças reumáticas também exigem atenção. Entre as principais estão a artrite idiopática juvenil, a febre reumática, o lúpus juvenil, a doença de Kawasaki e algumas formas de vasculite.

Assim, dores recorrentes nas articulações de uma criança merecem avaliação médica. O diagnóstico precoce ajuda a identificar a causa dos sintomas e a orientar os cuidados necessários.

Como funciona o tratamento das doenças reumáticas?

O tratamento depende do tipo de doença, da intensidade dos sintomas e do comprometimento do organismo. Por isso, o reumatologista avalia cada caso e ajusta as medidas terapêuticas conforme a resposta do paciente.

Os medicamentos podem controlar a inflamação, aliviar os sintomas e reduzir o risco de complicações. Entretanto, a escolha do tratamento exige acompanhamento contínuo.

A automedicação representa um risco importante. Embora os anti-inflamatórios sejam facilmente encontrados, o uso sem orientação pode provocar efeitos adversos e atrasar a investigação da causa da dor.

Além dos medicamentos, a fisioterapia e a terapia ocupacional ajudam a preservar a mobilidade e a autonomia. Exercícios de fortalecimento muscular, alongamento e atividades aeróbicas também podem contribuir para a funcionalidade, desde que respeitem os limites individuais.

Em situações específicas, o especialista pode recomendar procedimentos cirúrgicos.

Embora muitas doenças reumáticas não tenham cura, o acompanhamento adequado pode controlar os sintomas e favorecer uma vida ativa e produtiva.

Quais hábitos ajudam a cuidar da saúde das articulações?

Algumas medidas contribuem para a saúde dos ossos e músculos e ajudam a manter a capacidade funcional. Entre elas estão:

Praticar atividades físicas regularmente, respeitando os limites do corpo.

Manter uma alimentação equilibrada, com fontes de cálcio.

Evitar o tabagismo.

Limitar o consumo de bebidas alcoólicas.

Buscar orientação profissional diante de dores persistentes ou recorrentes.

No entanto, esses hábitos não impedem todas as doenças reumáticas. Quando há sintomas, a avaliação médica continua essencial.

O acompanhamento com o reumatologista permite monitorar a evolução da doença, ajustar medicamentos e indicar estratégias de reabilitação. Dessa forma, a informação e o cuidado contínuo ajudam a reduzir limitações e preservar a qualidade de vida.