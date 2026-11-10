Dor de cabeça ao prender o cabelo? Veja os riscos

Prender o cabelo em um rabo de cavalo, coque ou trança faz parte da rotina de muitas pessoas. Entretanto, quando o penteado provoca dor de cabeça ou desconforto no couro cabeludo, pode indicar que os fios estão sofrendo tração excessiva.

O problema vai além do incômodo momentâneo. O uso frequente de penteados muito apertados pode provocar quebra dos fios, queda de cabelo e até alopecia por tração, condição que compromete o crescimento capilar.

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O risco depende principalmente da intensidade e da frequência da tensão exercida sobre as raízes. Por isso, reconhecer os sinais e mudar alguns hábitos ajuda a preservar a saúde do couro cabeludo.

Por que prender o cabelo muito apertado causa dor de cabeça?

A dor provocada por penteados apertados recebe o nome de cefaleia por tração externa. Ela acontece quando a força exercida sobre os fios estimula terminações nervosas sensíveis do couro cabeludo.

Segundo especialistas ouvidos pelo jornal The New York Times, esse desconforto também pode apresentar características semelhantes às dores de cabeça tensionais.

A pessoa pode sentir pressão, aperto ou dor em determinadas regiões da cabeça.

O local do incômodo varia conforme o penteado. Um rabo de cavalo muito alto, por exemplo, pode provocar dor na região da coroa.

Já as tranças embutidas costumam exercer tensão em diferentes áreas do couro cabeludo.

Na maioria dos casos, o desconforto melhora depois que a pessoa solta os cabelos. Geralmente, a recuperação acontece em até uma hora.

Portanto, sentir dor não significa necessariamente que existe uma lesão permanente. Entretanto, a repetição desse hábito merece atenção.

Penteados apertados podem provocar queda de cabelo?

Sim. Quando a pessoa mantém os fios constantemente sob tensão, aumenta o risco de quebra e queda capilar.

Um dos problemas associados a esse hábito é a alopecia por tração. Essa condição ocorre quando a força exercida repetidamente sobre as raízes provoca danos aos folículos pilosos, estruturas responsáveis pelo crescimento dos cabelos.

Como identificar a alopecia por tração?

A queda costuma aparecer nas regiões que recebem maior pressão durante os penteados. Com o tempo, podem surgir falhas próximas à testa, nas laterais da cabeça ou em outras áreas submetidas à tensão.

Além disso, alguns sinais merecem atenção:

Fios quebrados próximos à raiz;

Áreas com redução da quantidade de cabelo;

Sensibilidade ou dor no couro cabeludo;

Descamação;

Pequenas lesões semelhantes à acne.

A professora de dermatologia Victoria Barbosa, da Universidade de Chicago, explica que os elásticos também podem contribuir para a quebra.

O atrito repetido contra os fios provoca desgaste progressivo, principalmente quando a pessoa utiliza acessórios muito apertados.

A queda pode se tornar permanente?

Sim. A continuidade da tração pode provocar inflamação e cicatrizes nos folículos pilosos.

Em situações avançadas, o tecido cicatricial destrói essas estruturas e impede o nascimento de novos fios. Nesse estágio, a perda capilar pode se tornar permanente.

Embora qualquer pessoa possa desenvolver o problema, mulheres negras que utilizam penteados com tensão frequente apresentam maior exposição a esse risco. Pessoas que também submetem os cabelos a procedimentos químicos de alisamento precisam redobrar os cuidados.

Como evitar dor de cabeça e queda ao prender o cabelo?

A principal medida consiste em reduzir a força aplicada sobre os fios. Pequenas mudanças na escolha dos penteados e dos acessórios ajudam a proteger o couro cabeludo.

Confira alguns cuidados:

Prefira rabos de cavalo e coques mais soltos.

Evite tranças que provoquem dor ou sensação de repuxamento.

Utilize presilhas e tiaras macias.

Escolha elásticos revestidos e que não prendam os fios com força.

Alterne os penteados para evitar tensão constante na mesma região.

Solte o cabelo assim que surgir desconforto.

Também é importante avisar o profissional responsável pelo penteado quando sentir que os fios estão muito apertados.

Quando procurar um dermatologista?

A dor persistente, a quebra frequente e o aparecimento de falhas no couro cabeludo justificam uma avaliação dermatológica.

O profissional pode identificar sinais de alopecia por tração e orientar o tratamento adequado. Em alguns casos, medicamentos ajudam a controlar a inflamação e a preservar os folículos ainda saudáveis.

Quando a condição provoca cicatrizes e perda definitiva dos folículos, o transplante capilar pode representar uma alternativa.

Por isso, não espere o surgimento de falhas para mudar hábitos prejudiciais. Um penteado não deve provocar dor nem exigir que o couro cabeludo suporte tensão constante.