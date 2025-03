5 tipos de dor que precisam de atenção imediata

Nem toda dor indica um problema grave, mas algumas exigem atenção imediata. O corpo usa a dor como um sinal de alerta, por isso, ignorá-la pode agravar doenças e dificultar o tratamento. Conheça cinco tipos de dor que não devem ser ignorados.

Uma pressão no peito, acompanhada de falta de ar, assim como sudorese ou náusea, pode indicar um infarto. Muitos confundem com um simples desconforto, mas qualquer dor nessa região exige avaliação médica. Se a dor surgir em repouso ou após esforço leve, procure ajuda imediatamente.

Uma dor de cabeça forte e súbita pode sinalizar problemas graves, como um aneurisma ou um AVC. Se vier acompanhada de confusão mental, dificuldade na fala ou paralisia em um dos lados do corpo, busque atendimento urgente.

Nem toda dor na barriga indica algo sério, mas algumas condições exigem socorro imediato. Apendicite, pancreatite ou perfuração intestinal podem começar com uma dor leve e se intensificar rapidamente. Se a dor piorar, vier com febre, vômito ou sangramento, procure um médico.

Uma dor nas costas que irradia para as pernas pode indicar hérnia de disco ou compressão nervosa. Se surgir fraqueza nas pernas ou perda de controle urinário, a situação pode ser grave. Nesses casos, acima de tudo, o atendimento rápido evita sequelas.

Dor intensa, inchaço e calor na perna podem indicar trombose venosa profunda. O problema pode evoluir para embolia pulmonar, condição fatal se não tratada a tempo. Ao notar esses sintomas, busque atendimento médico sem demora.

Ficar atento aos tipos de dor que exigem atenção. Isso ajuda, principalmente, a prevenir complicações e preservar a saúde. Quando a dor persiste ou surge de forma intensa, a melhor decisão sempre será procurar um médico.

