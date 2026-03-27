Dorsalgia no trabalho: quatro dicas para evitar dor na coluna

As dores nas costas aumentam no Brasil e acendem um alerta. Em 2025, problemas na coluna lideraram afastamentos pelo INSS.

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Como resultado, milhares de trabalhadores ficaram mais de 15 dias longe do trabalho. No ano anterior, o cenário já preocupava. Portanto, prevenir a dorsalgia tornou-se uma necessidade diária.

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1- Postura correta evita sobrecarga

Primeiramente, manter a postura adequada reduz impactos na coluna. Ao sentar, apoie os pés completamente no chão. Em seguida, mantenha os joelhos em ângulo de 90 graus. Dessa forma, a coluna permanece alinhada. Além disso, posicione o monitor na altura dos olhos. Assim, você evita inclinar o pescoço para frente. Consequentemente, a região cervical sofre menos tensão ao longo do dia.

2- Pausas frequentes fazem diferença

Quem trabalha em frente ao computador precisa se movimentar. Permanecer muito tempo na mesma posição aumenta a tensão muscular. Por isso, faça pausas a cada 40 ou 50 minutos. Durante esse intervalo, levante-se e caminhe por alguns minutos. Ao mesmo tempo, realize alongamentos simples. Dessa maneira, a musculatura relaxa e a circulação melhora.

Outra estratégia eficaz envolve alternar entre trabalhar sentado e em pé. Assim, você distribui melhor a carga no corpo.

3- Cuidado ao carregar peso

Trabalhadores que realizam esforço físico enfrentam maior risco. Nesse contexto, a técnica correta evita lesões.

Ao levantar peso, dobre os joelhos e mantenha a coluna alinhada. Em seguida, aproxime o objeto do corpo. Além disso, evite torcer a coluna. Em vez disso, gire o corpo com os pés. Consequentemente, você reduz a sobrecarga e protege a região lombar.

4- Ergonomia melhora o ambiente

O ambiente de trabalho influencia diretamente a saúde da coluna. Portanto, invista em móveis adequados.

Cadeiras com apoio lombar e altura ajustável favorecem a postura. Da mesma forma, braços reguláveis reduzem tensão nos ombros. Além disso, posicione teclado e mouse corretamente. Assim, você mantém os braços relaxados durante o uso.

Hábitos fora do trabalho também impactam

A rotina fora do escritório também exige atenção. Dormir bem, por exemplo, contribui para a recuperação muscular. Ao mesmo tempo, evite usar o celular em posições inadequadas. Inclinar demais o pescoço aumenta o risco de dor. Sobretudo, respeite os sinais do corpo. Caso a dor persista, procure avaliação profissional.

Prevenção garante qualidade de vida

Pequenas mudanças geram grandes resultados. Quando você ajusta hábitos diários, protege sua coluna. Assim, reduz afastamentos e melhora a produtividade. Em resumo, cuidar da postura e do movimento mantém sua saúde em equilíbrio.

Com base em informações do portal Terra.