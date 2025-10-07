Dr. Bactéria expôs verdades chocantes sobre higiene e saúde!

A 3ª edição do PROINTEC – Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde contou com a presença de um dos biomédicos mais conhecidos do Brasil: Roberto Martins Figueiredo, o Dr. Bactéria. A palestra aconteceu no dia 7 de outubro, às 19h, em Cachoeiro de Itapemirim, e atraiu, principalmente, o público com uma linguagem leve, acessível e cheia de informação.

Com mais de 30 anos de carreira, Dr. Bactéria se tornou uma das maiores referências nacionais em prevenção de doenças. Ele soma mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram, onde compartilha diariamente dicas práticas sobre saúde, higiene e qualidade de vida. Sua trajetória une ciência, educação e inovação, o que faz dele um dos nomes mais respeitados no país.

Durante o PROINTEC 2025, o especialista mostrou como hábitos simples podem evitar doenças, preservar a saúde e melhorar, dessa forma o bem-estar coletivo. Com sua abordagem clara e bem-humorada, ele reforçou, assim, o poder da informação no combate a infecções e na construção de uma sociedade mais saudável.

Além das palestras, o evento oferece acesso a mesas-redondas, painéis e mostras de startups e empreendedores. Os debates abordarão avanços tecnológicos na medicina, inovação em políticas públicas, bem-estar e práticas interdisciplinares. Considerado o maior evento do Espírito Santo na área, o PROINTEC é gratuito e oferece certificado de 16 horas para os participantes.

Dia 08 de outubro do PROINTEC 2025

Amanhã, teremos o segundo dia do simpósio com as seguintes palestras: Tiago Suhett: Neurociência e Inteligência Artificial; Alex Silva: Autismo em foco; Rafael Duarte Oliveira: Inovação e tecnologia na saúde pública; Dra. Martha Salim: Distúrbios do sono e Dr. Wilson Ayub: Espiritualidade e saúde.

