Dores nas costas, formigamentos nas mãos, dormência nos pés e dificuldade para movimentar o corpo costumam ser atribuídos ao cansaço, à postura ou à idade. Entretanto, esses sintomas podem esconder alterações ortopédicas ou neurológicas que exigem investigação. Além disso, o sedentarismo, a sobrecarga física, o uso prolongado de telas e a automedicação podem comprometer a mobilidade e a qualidade de vida.

Na entrevista, o fisioterapeuta Dr. Victor Grilo, especialista em traumato-ortopedia e neurologia, esclarece dúvidas sobre dores persistentes, hérnia de disco, lesões, alterações nervosas e prevenção. Ele também explica por que movimentar o corpo é fundamental para preservar a saúde.

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1. Dor na coluna, formigamento e perda de força podem ter origens diferentes. Como identificar quando o problema ultrapassa uma questão muscular ou ortopédica?

É importante entender que o sistema musculoesquelético e o sistema nervoso estão diretamente relacionados. Uma alteração na coluna, por exemplo, pode provocar não apenas dor local, mas também compressão ou irritação de estruturas nervosas, causando sintomas como formigamento, dormência, dor irradiada e perda de força muscular.

De maneira geral, dores predominantemente mecânicas costumam apresentar relação com movimentos, posturas e sobrecargas. Já os comprometimentos neurológicos podem apresentar alterações de sensibilidade, reflexos, força e coordenação motora.

O mais importante é não normalizar sintomas persistentes ou progressivos. Principalmente quando existe perda de força, alteração da marcha ou perda de sensibilidade, é fundamental procurar avaliação profissional para identificar a origem do problema através de testes e/ou exames de imagem para estabelecer a conduta adequada.

2. Muitas pessoas convivem com dores e recorrem a analgésicos para continuar a rotina. Quais sinais indicam que a dor no joelho, ombro ou coluna precisa de investigação?

A dor é um mecanismo de proteção do organismo, mas também pode ser um sinal de que alguma estrutura não está funcionando adequadamente.

Quando a dor persiste, apresenta recorrência, limita atividades cotidianas ou não melhora com medidas simples, precisamos investigar. Outros sinais importantes são dor noturna persistente, inchaço, perda de mobilidade e redução da capacidade funcional.

A automedicação pode mascarar sintomas e retardar o diagnóstico. O tratamento correto não deve se limitar a eliminar a dor, mas identificar sua causa, corrigir os fatores associados e recuperar a funcionalidade do paciente.

3. O uso prolongado de celulares e computadores se tornou parte da rotina. Até que ponto esse comportamento pode comprometer a coluna e quais mudanças ajudam a evitar problemas?

O problema não está necessariamente no celular ou no computador, mas na maneira como utilizamos esses dispositivos e, principalmente, no tempo que permanecemos em posições estáticas.

A manutenção prolongada de determinadas posturas, associada à redução da movimentação, pode favorecer quadros de cervicalgia, lombalgia, desconforto nos ombros e sobrecargas musculares.

Uma questão importante é que não existe uma postura perfeita que deva ser mantida durante todo o dia. O organismo precisa de movimento e variabilidade postural.

Por isso, algumas medidas são fundamentais: ajustar a ergonomia do ambiente, posicionar as telas adequadamente, realizar micro pausas periódicas e incorporar atividade física à rotina. Mais importante do que buscar uma postura ideal é evitar permanecer horas na mesma posição.

4. O diagnóstico de hérnia de disco ainda assusta e leva muitas pessoas a acreditar que precisarão de cirurgia. Quando a fisioterapia pode resolver e quais situações exigem intervenção cirúrgica?

Não. Ter uma hérnia de disco não significa necessariamente precisar de cirurgia. Inclusive, muitas pessoas apresentam alterações discais em exames de imagem sem qualquer sintoma.

Na maioria dos casos, especialmente quando não existem déficits neurológicos importantes ou sinais graves, o tratamento conservador é a primeira escolha.

Esse tratamento dentro da fisioterapia envolve controle da dor, exercícios terapêuticos, fortalecimento muscular, educação em saúde e adequação das atividades diárias.

A cirurgia passa a ser considerada quando existe comprometimento neurológico progressivo, situações de urgência, como a síndrome da cauda equina, ou quando há persistência de sintomas incapacitantes mesmo após um tratamento conservador adequadamente conduzido.

A decisão precisa considerar a avaliação clínica, os exames complementares e as características individuais de cada paciente.

5. Formigamento, dormência e sensação de choque podem ser manifestações de alterações nervosas. Quais causas precisam ser consideradas e quando esses sintomas representam uma emergência?

Esses sintomas podem indicar alterações no funcionamento do sistema nervoso periférico ou central.

Entre as possibilidades estão compressões nervosas, radiculopatias, neuropatias periféricas, alterações metabólicas e doenças que comprometem a medula espinhal.

Um exemplo bastante conhecido é a síndrome do túnel do carpo, que pode provocar formigamento e dormência nas mãos. Já alterações de sensibilidade nos pés podem estar relacionadas a neuropatias periféricas, entre outras condições.

Precisamos ter atenção especial quando esses sintomas aparecem subitamente, principalmente quando acompanhados de perda de força, assimetria facial, dificuldade para falar, alteração visual ou desequilíbrio. Nesses casos, devemos considerar a possibilidade de um evento neurológico agudo, como um AVC, e procurar atendimento de emergência imediatamente.

6. A busca por atividade física também pode resultar em lesões quando falta orientação. Quais erros mais comprometem músculos, articulações e coluna durante o treinamento?

A atividade física é fundamental para a saúde, mas sua prática precisa respeitar a capacidade de adaptação do organismo.

Um dos erros mais comuns é aumentar a intensidade, a carga ou o volume de treinamento de maneira muito rápida, sem oferecer tempo suficiente para recuperação e adaptação dos tecidos.

Também observamos problemas relacionados à execução inadequada dos exercícios, ausência de planejamento, recuperação insuficiente e retorno precipitado após lesões.

É importante destacar que o exercício não é o vilão. Pelo contrário, quando bem orientado, é uma das principais ferramentas de prevenção e tratamento de diversas condições musculoesqueléticas.

O segredo está na individualização do treinamento, na progressão adequada das cargas e no respeito aos limites funcionais de cada pessoa.

7. Com o envelhecimento, preservar a mobilidade e evitar quedas se torna fundamental para a autonomia. Como exercícios e fisioterapia ajudam a prevenir fraturas e limitações?

A prevenção precisa começar antes mesmo do envelhecimento. A manutenção da massa muscular, da força, da mobilidade e do equilíbrio é fundamental para preservar a independência funcional.

A prática regular de exercícios resistidos, atividades com sustentação de peso e treinamento de equilíbrio contribui para a saúde óssea e para a redução do risco de quedas.

Além disso, é importante avaliar o ambiente, como tapetes soltos, iluminação inadequada e obstáculos dentro de casa.

A fisioterapia tem um papel muito importante nesse processo, porque trabalha não apenas a força muscular, mas também a coordenação, a propriocepção, a marcha e a capacidade de realizar atividades cotidianas com segurança.

8. Quando a dor se prolonga, o impacto ultrapassa o desconforto físico e pode comprometer sono, trabalho e bem-estar emocional. Por que o tratamento precisa olhar além da região dolorida?

Porque a dor crônica é muito mais complexa do que uma simples resposta a uma lesão tecidual.

Quando a dor permanece por períodos prolongados, podem ocorrer alterações no processamento da informação dolorosa pelo sistema nervoso, envolvendo mecanismos de sensibilização periférica e central.

Além disso, a dor sofre influência de fatores físicos, emocionais, sociais e comportamentais. Alterações do sono, ansiedade, medo do movimento e redução da atividade física podem contribuir para a manutenção do quadro.

Por isso, não podemos tratar apenas o local onde o paciente sente dor. Precisamos compreender o indivíduo como um todo.

O tratamento deve ser multidimensional, podendo envolver fisioterapia, exercícios terapêuticos, educação em dor, acompanhamento médico e, quando necessário, suporte psicológico.

O objetivo não é simplesmente reduzir a intensidade da dor, mas recuperar a funcionalidade, a autonomia e a qualidade de vida.

9. Fraturas, traumas e lesões podem comprometer também os nervos. Quais sintomas indicam esse envolvimento e por que a avaliação precoce faz diferença?

Isso acontece porque estruturas nervosas percorrem todo o sistema musculoesquelético e podem ser comprometidas por traumas, fraturas, luxações, edemas ou processos compressivos.

Um paciente com uma lesão ortopédica pode apresentar, além da dor e da limitação de movimento, alterações de sensibilidade, formigamento, perda de força e alterações dos reflexos.

Por isso, durante a avaliação, é fundamental realizar um exame neurológico associado à avaliação musculoesquelética, investigando a integridade motora, sensitiva e vascular.

Alterações progressivas de força, perda de sensibilidade, extremidade fria ou pálida e dor desproporcional exigem avaliação imediata. O diagnóstico precoce permite direcionar o tratamento e reduzir o risco de sequelas.

10. Passar horas sentado, mesmo quem pratica exercícios regularmente, pode comprometer a saúde. Qual hábito cotidiano merece mais atenção e o que mudar para proteger o corpo?

Sim. Um dos hábitos mais prejudiciais é permanecer muito tempo sem movimento. O Sedentarismo é o maior vilão.

Muitas pessoas passam horas sentadas, trabalham em frente ao computador, utilizam o celular constantemente e acabam incorporando uma rotina extremamente sedentária, sem perceber o impacto disso na saúde.

O corpo humano foi desenvolvido para se movimentar. A ausência de movimento pode contribuir para perda de condicionamento físico, redução da força muscular, menor mobilidade e aumento da vulnerabilidade a determinadas condições musculoesqueléticas.

E existe um detalhe importante: praticar uma hora de atividade física por dia não elimina completamente os efeitos de permanecer outras dez horas sentado.

Por isso, minha principal orientação é simples: movimente-se mais durante o dia. Levante, caminhe, faça pequenas pausas e mantenha uma rotina de exercícios. A prevenção começa nas pequenas escolhas que fazemos diariamente.