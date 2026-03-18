ECA Digital protege saúde de crianças e reduz riscos online

O Brasil deu um passo importante na proteção digital de crianças e adolescentes. O ECA Digital entrou em vigor com novas regras. A lei, portanto, amplia a segurança no ambiente online. Além disso, especialistas apontam impactos diretos na saúde. Dessa forma, a medida vai além da proteção jurídica.

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Ao mesmo tempo, o uso excessivo de telas preocupa especialistas. Segundo eles, o ambiente digital influencia corpo e mente. Por isso, a nova legislação cria limites importantes. Assim, plataformas precisam adotar mecanismos de controle. Consequentemente, crianças ficam menos expostas a riscos.

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Como o ECA Digital protege a saúde

Em primeiro lugar, a lei combate o uso excessivo de tecnologia. Plataformas devem evitar comportamento compulsivo. Ou seja, precisam reduzir estímulos que incentivam o vício digital. Segundo especialistas, essa mudança protege o desenvolvimento infantil.

Além disso, o excesso de telas afeta o corpo. Crianças desenvolvem problemas visuais e auditivos. Também aumentam sedentarismo e ganho de peso. Por consequência, surgem riscos metabólicos. Portanto, limitar o uso digital melhora a saúde física.

Impactos na saúde mental e no desenvolvimento

Por outro lado, o ambiente online também afeta a saúde emocional. Crianças e adolescentes enfrentam comparações constantes. Isso pode gerar ansiedade e baixa autoestima. Além disso, conteúdos nocivos ampliam riscos psicológicos.

Segundo especialistas, o cérebro jovem ainda está em formação. O córtex pré-frontal não está totalmente desenvolvido. Portanto, crianças se tornam mais vulneráveis a estímulos digitais. Como resultado, cresce o risco de dependência.

Além disso, o uso excessivo prejudica o sono. Muitos jovens usam telas antes de dormir. Assim, o descanso perde qualidade. Consequentemente, a atenção e o aprendizado diminuem.

Regras contra jogos e conteúdos nocivos

O ECA Digital também impõe limites para jogos e apostas. Plataformas devem bloquear acesso de menores. Além disso, jogos com recompensas precisam de restrições. Segundo especialistas, esses mecanismos estimulam comportamento compulsivo.

A lei também proíbe práticas manipulativas. Ou seja, empresas não podem explorar vulnerabilidades infantis. Dessa forma, o ambiente digital se torna mais seguro.

Papel das famílias e profissionais de saúde

Especialistas reforçam a importância do acompanhamento familiar. Pais precisam monitorar o uso digital. Além disso, devem orientar sobre limites e conteúdos. Assim, o controle se torna mais eficaz.

Profissionais de saúde também ganham papel ativo. Eles devem incluir hábitos digitais nas consultas. Ou seja, avaliar tempo de tela, sono e comportamento. Dessa maneira, o cuidado se torna mais completo.

Um avanço necessário

O ECA Digital marca uma mudança relevante. A lei reconhece os impactos da tecnologia na infância. Portanto, ela protege não apenas dados, mas também a saúde. Especialistas destacam que equilíbrio digital se torna essencial.

Com base em informações do portal Terra.