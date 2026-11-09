El Niño: tome cuidado para proteger a saúde no calor e frio

O El Niño pode provocar mudanças nos padrões de temperatura e chuva em diferentes regiões do Brasil. Com isso, períodos de calor intenso, frio e oscilações bruscas no clima exigem atenção especial com a saúde.

Essas condições podem afetar principalmente pessoas com doenças cardiovasculares, como hipertensão, insuficiência cardíaca e doença coronariana. Além disso, temperaturas extremas podem alterar a pressão arterial, acelerar os batimentos cardíacos e favorecer a desidratação.

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O interesse pelo fenômeno também cresceu entre os brasileiros. Um levantamento do Research & Innovation Center (RIC), núcleo de pesquisa da Afya, identificou aumento de 1.300% nas buscas pelo termo El Niño.

A pesquisa analisou dados do Google Trends de setembro de 2026, em comparação com o mesmo mês de 2025. Também identificou crescimento de 120% no interesse por informações relacionadas à desidratação.

Diante desse cenário, alguns cuidados ajudam a reduzir os riscos durante períodos de temperaturas extremas.

Como proteger a saúde durante o El Niño?

A prevenção envolve hidratação adequada, atenção aos medicamentos e adaptação das atividades físicas. Além disso, pessoas com doenças cardiovasculares precisam observar possíveis alterações no organismo.

Confira sete cuidados importantes para enfrentar períodos de calor, frio e mudanças bruscas de temperatura.

1. Evite exposição prolongada ao calor

Em dias muito quentes, o organismo aumenta a circulação sanguínea na pele para liberar calor. Esse mecanismo provoca dilatação dos vasos sanguíneos e pode acelerar os batimentos cardíacos.

Além disso, a transpiração aumenta a perda de água e sais minerais. Por isso, evite permanecer muito tempo sob o sol e procure ambientes frescos.

Sempre que possível, também prefira atividades ao ar livre nos horários de temperaturas mais amenas.

2. Mantenha a hidratação adequada

A ingestão de líquidos ajuda o organismo a regular a temperatura e compensar as perdas provocadas pelo suor.

Entretanto, pessoas com insuficiência cardíaca ou doença renal avançada podem precisar controlar a quantidade de líquidos.

Nesses casos, a equipe de saúde deve orientar o consumo adequado. Isso evita tanto a desidratação quanto o acúmulo excessivo de líquidos.

3. Não altere medicamentos por conta própria

O calor pode provocar mudanças na pressão arterial e no equilíbrio de líquidos do organismo.

Alguns medicamentos, como diuréticos e determinados remédios para hipertensão, podem exigir reavaliação em situações específicas.

No entanto, ninguém deve interromper ou modificar o tratamento sem orientação profissional. Diante de tontura, pressão abaixo do habitual ou sintomas diferentes, procure atendimento.

4. Redobre a atenção se tiver problemas cardiovasculares

Pessoas com hipertensão, insuficiência cardíaca e doença coronariana precisam observar os efeitos das temperaturas extremas.

O calor pode favorecer a desidratação, reduzir a pressão arterial e acelerar os batimentos cardíacos.

Já o frio provoca a contração dos vasos sanguíneos, o que pode elevar a pressão e aumentar o esforço do coração.

Por isso, esses grupos precisam adaptar a rotina conforme as condições climáticas e suas necessidades de saúde.

5. Mantenha os cuidados também durante o frio

As baixas temperaturas também representam desafios para o sistema cardiovascular.

Nesse período, os vasos sanguíneos se contraem para conservar o calor corporal. Consequentemente, a pressão arterial pode aumentar.

Além disso, o coração precisa trabalhar mais para manter a circulação. Em pessoas com problemas nas artérias coronárias, esse esforço pode favorecer dores no peito.

Portanto, evite esforços físicos intensos sem preparo e mantenha os cuidados com a proteção térmica.

6. Adapte os horários dos exercícios físicos

A atividade física continua importante para a saúde. Entretanto, temperaturas extremas exigem ajustes na intensidade e nos horários dos exercícios.

No calor, o organismo já trabalha para controlar a temperatura corporal. Durante o exercício, os batimentos aumentam e a perda de líquidos pelo suor também cresce.

Por isso, prefira horários mais frescos e respeite seus limites. Se sentir tontura, falta de ar fora do habitual ou desconforto no peito, interrompa a atividade.

7. Não atribua todo mal-estar às mudanças climáticas

Calor e frio podem provocar desconfortos, mas nem todos os sintomas têm relação com o clima.

Dor ou aperto no peito, falta de ar, desmaio e cansaço desproporcional ao esforço exigem atenção.

Alguns sinais indicam possíveis emergências cardiovasculares. Dor no peito acompanhada de suor frio, náusea ou falta de ar exige atendimento imediato.

Nessas situações, acione o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo telefone 192. Não espere os sintomas desaparecerem espontaneamente.