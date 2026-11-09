Unimed prepara anestesistas para situações de emergência

A atuação rápida em situações de emergência exige preparo técnico, conhecimento atualizado e capacidade de tomar decisões sob pressão. Na anestesia, essas habilidades ganham ainda mais importância diante de intercorrências que podem colocar a vida do paciente em risco.

Nesse contexto, médicos anestesiologistas participaram de um treinamento especializado em suporte avançado de vida, com atividades práticas voltadas ao atendimento de situações críticas. O curso SAVA (Suporte Avançado de Vida em Anestesia) ocorreu nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, no Hospital da Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro de Itapemirim.

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A iniciativa marcou a primeira realização do treinamento em todo o Sul do Espírito Santo. Além de profissionais da região, o encontro reuniu anestesiologistas de outros estados brasileiros.

Como o treinamento em anestesia prepara médicos para emergências?

O curso SAVA desenvolve habilidades necessárias para reconhecer e enfrentar complicações graves durante procedimentos anestésicos. Entre as situações abordadas, destaca-se a parada cardiorrespiratória, uma emergência que exige reconhecimento rápido e decisões imediatas.

Durante o treinamento, os participantes trabalharam com simulações práticas de cenários críticos. A proposta permite que os profissionais exercitem conhecimentos técnicos e desenvolvam respostas diante de diferentes situações.

Além disso, a repetição das condutas em ambiente controlado ajuda a familiarizar os participantes com os desafios encontrados na rotina hospitalar.

Esse tipo de capacitação também permite revisar procedimentos e identificar pontos que exigem maior atenção durante o atendimento.

Por que a simulação prática é importante na anestesia?

O conhecimento teórico representa uma parte importante da formação médica. Entretanto, situações de emergência exigem habilidades que dependem de treinamento e experiência prática.

Na anestesia, uma intercorrência grave pode exigir decisões em poucos instantes. Por isso, a simulação oferece uma oportunidade para exercitar procedimentos e organizar a atuação diante de cenários complexos.

O médico anestesiologista Gilberto Portela, um dos instrutores do curso, destacou a importância dessa preparação.

Segundo ele, o treinamento permite antecipar ações e desenvolver maior segurança na tomada de decisões. Dessa forma, os profissionais conseguem trabalhar situações semelhantes às emergências reais antes de enfrentá-las no ambiente hospitalar.

Capacitação contribui para a segurança do paciente

A atualização profissional também influencia a qualidade da assistência prestada aos pacientes. Afinal, o preparo das equipes ajuda a organizar o atendimento e a enfrentar complicações com maior eficiência.

O médico anestesiologista Bruno Alves Salvador, que participou do treinamento, ressaltou a importância de transformar conhecimentos em habilidades práticas.

Para ele, iniciativas como essa contribuem para o aprimoramento profissional e para um atendimento mais humanizado e seguro.

A capacitação também reforça a importância da educação continuada entre os profissionais de saúde. Afinal, a atualização constante permite revisar conhecimentos e acompanhar as necessidades da prática assistencial.

Curso amplia oportunidades de atualização no Sul do Espírito Santo

O Centro de Estudos da Unimed Sul Capixaba organizou o treinamento como parte de suas iniciativas de educação continuada.

A realização do SAVA em Cachoeiro de Itapemirim também ampliou as oportunidades de capacitação especializada na região. Antes dessa iniciativa, o curso ainda não havia ocorrido no Sul do Espírito Santo.

Com a participação de profissionais de diferentes estados, o encontro promoveu a troca de experiências e o aprimoramento de habilidades relacionadas ao atendimento de emergências anestésicas.

A proposta reforça a importância do treinamento prático na preparação das equipes e na busca por uma assistência cada vez mais qualificada.