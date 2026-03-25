Epilepsia exige atenção além das convulsões

A campanha Março Roxo reforça a conscientização sobre a epilepsia. Nesse contexto, especialistas destacam a importância do diagnóstico precoce. Atualmente, milhões de pessoas convivem com a condição. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 50 milhões vivem com epilepsia no mundo.

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No Brasil, aproximadamente 2% da população enfrenta a doença. Portanto, ampliar o acesso à informação torna-se essencial.

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Sinais vão muito além das crises convulsivas

Muitos associam epilepsia apenas a convulsões. No entanto, a condição apresenta sinais mais sutis. Por exemplo, episódios de ausência surgem de forma repentina. Em seguida, a pessoa perde a conexão com o ambiente por segundos. Além disso, movimentos repetitivos e involuntários podem indicar crise. Em outros casos, surgem sensações estranhas, como odores inexistentes. Consequentemente, esses sintomas passam despercebidos. Por isso, a repetição dos sinais exige avaliação médica imediata.

Causas variam e nem sempre aparecem

A epilepsia possui diferentes origens. Em muitos casos, médicos não identificam uma causa específica.

Entretanto, fatores como traumatismos cranianos aumentam o risco. Da mesma forma, AVC, tumores e infecções influenciam o quadro. Além disso, alterações genéticas também podem contribuir. Assim, cada paciente apresenta um histórico único.

Diagnóstico e tratamento transformam vidas

O diagnóstico depende da descrição das crises. Em seguida, exames complementares ajudam na confirmação. Apesar disso, o tratamento oferece bons resultados. A maioria dos pacientes controla as crises com medicamentos.

Em situações específicas, médicos indicam cirurgia. Nesse cenário, o procedimento remove a área cerebral afetada. Consequentemente, muitos pacientes recuperam qualidade de vida.

Como agir durante uma crise

Saber agir faz toda a diferença. Primeiramente, mantenha a calma. Em seguida, deite a pessoa de lado.

Dessa forma, você evita sufocamento. Ao mesmo tempo, afaste objetos que possam causar ferimentos.

Também proteja a cabeça até o fim da crise. Contudo, não segure os movimentos.

Igualmente, nunca coloque objetos na boca da pessoa. Essa prática pode causar lesões graves.

Informação reduz preconceito

A falta de conhecimento ainda alimenta estigmas. Por isso, campanhas educativas desempenham papel fundamental. Quando a sociedade entende a epilepsia, reduz julgamentos. Consequentemente, pacientes ganham mais qualidade de vida. Reconhecer os sinais e agir corretamente salva vidas. Além disso, promove inclusão e respeito.

Com base em informações do portal Terra.