ES lança estratégia para vacinação contra Influenza – confira

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) recebeu, em 24 de março, 116 mil doses da vacina contra a Influenza. Com essa remessa, os municípios podem iniciar a nova estratégia de imunização definida pelo Ministério da Saúde. Essa abordagem inclui, assim, a vacina no calendário nacional de vacinação como dose de rotina para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes.

Objetivo da nova estratégia

A iniciativa busca oferecer proteção contínua a esses grupos prioritários. No Espírito Santo, a expectativa é vacinar 349.325 crianças, 680 mil idosos e 39.140 gestantes ao longo do ano.

Disponibilidade das vacinas

As doses estão disponíveis em mais de 700 salas de vacinação distribuídas pelo estado. A vacinação anual contra a gripe é essencial, pois os imunizantes são atualizados conforme as cepas circulantes, garantindo proteção eficaz.

Composição da vacina

As vacinas trivalentes utilizadas no Brasil em 2025 incluem as cepas:

A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09

A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)

B/Austria/1359417/2021 (B/linhagem Victoria)

Campanha nacional de vacinação

O Ministério da Saúde anunciou que a campanha nacional de vacinação contra a gripe começará em 7 de abril, com o Dia D de mobilização em 10 de maio. Entretanto, com as doses já disponíveis, os municípios estão autorizados a iniciar a vacinação imediatamente.

Meta de imunização

O estado pretende imunizar um total de 1.718.123 pessoas contra a gripe, abrangendo tanto os grupos de vacinação rotineira quanto os de estratégias especiais. A vacinação visa reduzir complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza nos públicos-alvo.

Importância da vacinação anual

A vacinação anual contra a gripe é fundamental, pois os imunizantes são atualizados para proteger contra as cepas mais recentes do vírus, garantindo a eficácia da imunização.

A inclusão da vacina contra a influenza no calendário nacional de vacinação para crianças, idosos e gestantes representa, principalmente, um avanço significativo na promoção da saúde pública. A população desses grupos deve procurar as unidades de saúde para receber a vacina e assegurar a proteção contra a gripe

