ES: mais 73 médicos para Estratégia Saúde da Família

O Espírito Santo vai formar 73 médicos até maio, no Programa Qualifica-APS, focado na Estratégia Saúde da Família (ESF). Essa iniciativa, oferecida pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), tem como objetivo melhorar, principalmente, a cobertura da saúde nos municípios capixabas.

Objetivo do Programa Qualifica-APS

O Qualifica-APS visa qualificar profissionais da saúde, preparando-os para atender às necessidades locais de saúde pública. A formação será realizada nos 23 municípios do estado, com uma carga horária de 40 horas semanais, sendo 32 horas práticas e 8 horas teóricas. A ação também inclui a formação de enfermeiros e cirurgiões-dentistas, além de equipes multiprofissionais ampliadas.

Impacto no Estado e nos municípios

A adesão ao programa ocorreu na segunda-feira (7), com a presença do secretário de Saúde, Tyago Hoffmann, e de Fabiano Ribeiro. Este é diretor do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi). De acordo com Hoffmann, o sucesso do Qualifica-APS, transformou o estado, que passou de uma das piores para uma das melhores coberturas de ESF.

Fabiano Ribeiro ressaltou que os municípios participantes do Qualifica-APS melhoraram em 30% seus indicadores de saúde. Ele destacou que “A APS é um processo contínuo de formação e reorientação da atuação profissional”, completou.

Abrangência e colaboração

O programa é uma parceria eficaz entre o ICEPi e os gestores municipais. Atualmente, o Qualifica-APS está presente em 69 dos 78 municípios capixabas, garantindo que a saúde pública mostre-se forte em todas as regiões. A ação busca ampliar a cobertura de saúde, melhorar serviços e atender eficazmente às necessidades locais.

O Qualifica-APS é um passo importante para aprimorar, assim, a saúde pública no Espírito Santo, com foco na formação de profissionais e na qualidade de vida.