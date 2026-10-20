Espremer espinhas pode agravar a inflamação e causar marcas

Apertar uma espinha pode parecer uma solução rápida para aliviar o incômodo, mas o hábito pode agravar a inflamação e deixar marcas na pele. O risco aumenta quando a lesão fica nas camadas mais profundas, sem uma ponta visível para facilitar a saída do conteúdo.

Diferentemente das espinhas superficiais, a acne profunda costuma provocar inchaço, vermelhidão e dor. Como a lesão permanece abaixo da superfície da pele, tentar espremê-la pode causar mais danos do que benefícios.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Leia também – Câncer antes dos 50 anos cresce, principalmente o de intestino

Por que não se deve espremer espinhas profundas?

A pressão dos dedos ou das unhas pode romper a parede do folículo piloso, estrutura onde o pelo cresce e na qual a acne se desenvolve. Quando isso acontece, o conteúdo da lesão pode se espalhar para os tecidos próximos.

Esse processo intensifica a resposta inflamatória e pode aumentar o inchaço, a vermelhidão e a dor. Além disso, pequenas lesões provocadas pelas unhas facilitam a entrada de microrganismos e elevam o risco de infecção.

A manipulação também pode danificar o tecido da pele. Como consequência, a região pode desenvolver manchas escuras ou cicatrizes que permanecem mesmo depois que a espinha desaparece.

Por isso, a ausência de uma ponta visível não significa que a lesão precise de mais pressão. Pelo contrário, insistir em espremê-la pode prolongar o processo de recuperação.

Espremer espinhas no centro do rosto exige atenção?

A região entre o nariz e os cantos da boca merece cuidado especial. Nessa área, algumas veias da face se comunicam com estruturas venosas profundas, próximas aos olhos e à base do crânio.

Embora complicações graves sejam raras, infecções nessa região podem, em situações excepcionais, atingir estruturas mais profundas. Por isso, evite apertar, furar ou manipular espinhas inflamadas, especialmente as que ficam próximas ao nariz e ao lábio superior.

O aparecimento de vermelhidão que se espalha, aumento importante do inchaço, dor intensa ou febre exige avaliação médica. Alterações nos olhos, como inchaço ao redor deles ou mudanças na visão, também justificam atendimento imediato.

Como cuidar de uma espinha interna sem piorar a inflamação?

Algumas medidas simples ajudam a proteger a pele enquanto a lesão melhora:

Evite apertar ou furar: não use unhas, agulhas ou objetos para tentar retirar o conteúdo da espinha.

não use unhas, agulhas ou objetos para tentar retirar o conteúdo da espinha. Faça a higiene delicadamente: lave o rosto com um produto suave, sem esfregar a região inflamada.

lave o rosto com um produto suave, sem esfregar a região inflamada. Use uma compressa morna: aplique por alguns minutos, sem pressionar a lesão, para aliviar o desconforto.

aplique por alguns minutos, sem pressionar a lesão, para aliviar o desconforto. Não exagere nos produtos: esfoliantes agressivos e substâncias irritantes podem piorar a inflamação.

esfoliantes agressivos e substâncias irritantes podem piorar a inflamação. Procure avaliação quando necessário: lesões profundas, dolorosas, recorrentes ou que deixam cicatrizes podem precisar de tratamento específico.

Também é importante evitar receitas caseiras irritantes e o uso de medicamentos sem orientação adequada. Nem toda espinha responde aos mesmos tratamentos, e a escolha depende das características da acne.

Quando a acne precisa de tratamento?

Espinhas profundas e dolorosas podem fazer parte de formas inflamatórias de acne. Quando aparecem com frequência, deixam marcas ou não melhoram com os cuidados habituais, vale procurar avaliação profissional.

O tratamento adequado ajuda a controlar a inflamação e pode reduzir o risco de novas cicatrizes. Quanto mais cedo a acne persistente recebe atenção, maiores são as chances de evitar danos duradouros à pele.

Espremer uma espinha não acelera necessariamente sua recuperação. Evitar a manipulação, manter uma rotina suave de cuidados e buscar ajuda quando necessário são medidas mais seguras para preservar a saúde da pele.